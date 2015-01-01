人工智能技术优化了抗虫药组合

研究人员使用人工智能技术发现了一种有效的药物组合，能够对抗常见的农业害虫。

加州大学洛杉矶分校（UCLA）和其他两所大学的研究人员使用人工智能技术发现了一种有效的药物组合，能够对抗常见的农业害虫。

本月初发布的一项研究中，上海交通大学和爱荷华州立大学、亨利·塞缪里工程与应用科学学院的研究人员创造了一种由四种不同的药剂组成的配方，可以杀灭蛔虫。蛔虫可以感染家畜，导致生长发育迟缓，有时还会导致死亡。

该研究发现，蛔虫已经对许多药物产生了抗药性，开发新药成本高，耗时长。

研究人员使用反馈系统控制设计和测试了优化药物组合，这是一种由加州大学洛杉矶分校机械和航空航天工程教授何志明（音译）创建的人工智能技术。

由于可能的药物组合和比例数量巨大，研究人员使用反馈系统控制来创建可能的组合。然后研究人员测试暴露于该药物组合中的蛔虫是否活性较差或无法正常活动。然后，反馈系统控制将编译结果数据，消除无效组合，为研究人员提供更好的组合以供尝试。

在新闻稿中，研究人员表示，该研究所花费的时间比使用人工智能技术要少，可用于快速找到对其他农业有害生物有效的药物组合的模型。其他研究人员也利用反馈系统控制来形成针对结核病等疾病的药物组合，并利用该系统研究癌症治疗。