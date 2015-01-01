CA Technologies凭借领导力和创新性荣获TSIA明星奖，为助力客户成功所做的努力得到独立服务机构认可。

CA Technologies (NASDAQ: CA)今日宣布其凭借在支持服务转型中的创新和利用分析优化服务中的创新，获得技术服务行业协会（Technology Service Industry Association，简称TSIA）颁发的两项明星奖。

TSIA 通过行业对标、研究、教育、认证和评奖项目推动技术服务业发展。TSIA明星奖是对客户服务领域的领导力及创新性的认可，凸显了CA多年以来在客户体验转型上的努力。

CA所获奖项包括：

支持服务转型中的创新：该奖项主要针对CA的客户体验转型，包括追求最佳实践、协助提升，采用净推荐值（Net Promoter Score，简称NPS）和其他指标，在全公司范围内展开教育，以及改进客户接触点。

利用分析优化服务中的创新：该奖项主要针对CA对分析的运用，通过解析反馈数据来改进交互效果以加速客户体验转型，从而确保客户成功。

CA Technologies全球客户成功总经理Dayton Semerjian表示：“我们很荣幸能够获得同行及TSIA通过两项明星奖给予的肯定。在CA，我们喜欢说客户体验是一项团队运动。这些奖项凸显了CA在改善客户体验方面的努力，并进一步深化了我们的使命，即帮助客户消除他们在想法和预期成果之间所面临的阻碍。”