北京时间11月2日晚间，阿里巴巴集团公布2018财年第二季度业绩，云计算业务保持强劲增长，比去年同期接近翻番，季度营收接近30亿元。同时，在企业级市场持续突破，有1/3中国500强企业使用阿里云。以该季度营收规模推算，预计阿里云年度营收势将突破100亿元。

北京时间11月2日晚间，阿里巴巴集团公布2018财年第二季度（2017年7月至9月底）业绩，云计算业务保持强劲增长，比去年同期接近翻番，季度营收接近30亿元。同时，在企业级市场持续突破，有1/3中国500强企业使用阿里云。以该季度营收规模推算，预计阿里云年度营收势将突破100亿元，持续扩大市场领先优势。

财报显示，该季度阿里云营收达29.75亿元人民币，同比增长99%。这一强劲增长得益于云计算付费用户的增长，以及高附加值服务对收入结构的持续优化。阿里巴巴在财报中表示，将继续投资云计算业务，通过为用户提供价值服务来进一步扩大市场占有率。

研究机构IDC最新发布的2017年上半年中国公共云市场份额显示，阿里云在中国市场上占有约50%份额，为市场追随者的总和。在全球市场上，据Gartner发布的2016年全球公共云市场份额，阿里云营收规模在全球市场位于第三，另外两名为亚马逊和微软。

在全球云计算“3A”阵营中，阿里云在增长速度方面依旧保持领先优势。据亚马逊和微软近日发布的财报显示，亚马逊AWS营收增速为42%，与市场整体增速持平。微软Azure增速保持较高水平为90%。

今年10月，阿里巴巴在杭州举行云栖大会，吸引全球67个国家和地区近6万人现场参会，1500万人在线观看。阿里云总裁胡晓明在现场表示，阿里云被超过100万客户所采用，其中包括了中国500强企业当中的1/3。未来还将与合作伙伴一起为1000万企业提供技术服务。

在人工智能方面，阿里云在全球范围内率先实现了规模化的产业落地，ET大脑成功应用于城市治理、工业制造、社会安全、金融科技等多个领域。在杭州市萧山区，ET城市大脑为120救护车实时规划急救路线，并沿途自动调配信号灯，将120救护车到达现场时间缩短了一半。

在工业领域，ET工业大脑帮助中策橡胶提升了3到5个百分点的混炼胶平均合格率。位于苏州的光伏制造企业协鑫光伏借助ET工业大脑，将生产良品率提升1个百分点，每年可节省上亿元的生产成本。

财报中提及，阿里云将继续发展面向大型企业的整体解决方案，为不同行业提供数字化转型的技术支持。

目前，飞利浦中国、贵州茅台、南京银行等已经广泛使用阿里云的技术和产品。其中，飞利浦中国将企业IT应用迁移至阿里云上。茅台正在使用计算、数据库、安全等服务来与消费者更好互动。南京银行正在将整个IT系统迁移到阿里云平台上，同时正在采用OceanBase数据库和机器学习平台PAI。

产品技术方面，该季度内阿里云共推出245款新产品和功能，其中包括自主研发的神龙云服务器和关系数据库POLARDB，这两款产品分别为企业提供高性能、强隔离的计算服务，以及性能更加优化的数据库产品。

在长期技术研发投入上，阿里巴巴在云栖大会上宣布成立“达摩院”，未来3年投入1000亿，进行基础科学和颠覆式技术创新研究，投入量子计算、机器学习、基础算法、网络安全、视觉计算、自然语言处理、下一代人机交互、芯片技术、传感器技术、嵌入式系统等，涵盖机器智能、智联网、金融科技等多个产业领域。