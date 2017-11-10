微软将第三方安全信息集成到其Windows Defender高级威胁防护服务中

微软与Bitdefender、Lookout和Ziften合作，将他们的macOS、Linux、iOS和安卓威胁检测产品与Windows Defender高级威胁防护（Windows Defender Advanced Threat Protection）服务进行整合。

至顶网软件频道消息： 微软与Bitdefender、Lookout和Ziften合作，将他们的macOS、Linux、iOS和安卓威胁检测产品与Windows Defender高级威胁防护（Windows Defender Advanced Threat Protection）服务进行整合。

微软正在与其他安全厂商合作，将他们的macOS、Linux、iOS和安卓安全软件与其Windows Defender高级威胁防护（ATP）服务进行整合。

11月8日，微软公布了首批三家合作伙伴——Bitdefender、Lookout和Ziften。这些公司会将检测到的任何威胁提供给统一的Windows Defender ATP控制台。有了Defender ATP，每台设备都有自己的时间线，事件历史可以追溯六个月。

微软表示，不需要额外的基础设施从MacOS、Linux、iOS和/或安卓设备发送事件。

与Bitdefender的GravityZone Cloud集成——允许用户获取有关macOS和Linux恶意软件和可疑文件的威胁情报——已于今天公开预览。试用版现在就可以使用了。微软的博客文章称，与Lookout的iOS和安卓版的Mobile Endpoint Security以及Ziften针对macOS 和Linux的Zenith系统以及安全操作平台的整合将“很快”进入公开预览阶段。用户现在可以注册这两个集成的试用版本。

Windows Defender ATP内置于Windows 10 Enterprise中。Defender ATP不同于Windows Defender，Windows Defender是微软捆绑到各种Windows版本中的免费杀毒服务。Defender ATP（代码代号“Seville”）是一项违规后服务，旨在帮助检测通过了其他防御措施的威胁，为用户提供调查违规行为并提供回应建议的手段。

微软此前宣布，计划用今年早些时候收购的Hexadite公司的技术来充实Windows Defender ATP。Hexadite的自动事件响应解决方案（Automated Incident Response Solution ，AIRS）旨在调查警报和修复威胁，而且无需人工干预或采用半自动模式。

从Windows 10 Fall Creators Update开始，微软官员开始将Windows Defender ATP描述为一个工具套件，其中包括Defender Application Guard、Defender Device Guard和Defender Antivirus。