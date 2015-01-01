亚马逊云主管如何发现下一个十亿美元规模的业务

现在AWS正在重塑整个信息技术产业，并在运营了刚刚11年之后，就实现了年营业收入180亿美元的佳绩，这一切看起来似乎轻轻松松就做到了。

至顶网软件频道消息： 现在AWS正在重塑整个信息技术产业，并在运营了刚刚11年之后，就实现了年营业收入180亿美元的佳绩，这一切看起来似乎轻轻松松就做到了。

但是，听听看AWS的首席执行官ANDY JASSY（如图）是怎么谈论此事的吧，他认为这是母公司亚马逊用来筛选无数潜在服务的艰苦过程的结果。亚马逊的员工称之为“反向工作”，这种方式并不是从产品开始的，而是从客户需求开始，然后建立起满足这些需求所需要的一整套技术。AWS也采用了同样的工作方式。

在接受SILICONANGLE独家的三段式专访时，这位声音粗哑的首席执行官谈到了亚马逊是如何识别并确定要追求哪些新产品和新市场的。他表示，“这是我们所有工作中最难的部分之一。”

亚马逊一直希望能够扩张的一个大市场是中国，它最近向其中国合作伙伴出售了价值超过3亿美元的数据中心资产，并且要面对阿里巴巴集团控股有限公司这样一个强大的竞争对手。JASSY透露，亚马逊计划在未来几个月内，在中国开放其最大的云域，冲破阻力，在这个巨大的市场中追求战略增长。他表示，“我们在北京和中国都会有很多的增长。”

但是，从另一个角度来说，AWS仍然处于这样一种状态——也就是还在亚马逊内部。这就驳斥了这个零售业巨头可能剥离AWS的猜测，当然AWS的业务和亚马逊的核心业务完全不同，JASSY解释了为什么剥离不会很快出现。

为了清晰明了，这次采访的内容经过了编辑。JASSY还将于周三上午在拉斯维加斯举办的AWS re:Invent上进行主题演讲。很多客户已经把这个大会当成是云计算领域头号重要的大会，据估计JASSY会在本次大会上宣布新的服务、合作伙伴关系和客户。

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第三部分：管理云

让云国际化

问：从全球视野来看，你们的发展策略是什么？你已经有了欧洲，这是一个战场。然后你还有了亚太地区，其中也包括中国，你最近还宣布将资产出售给你的中国合作伙伴。

答：在美国和美国之外，我们都有巨大的增长机会。实际上欧亚、整个亚洲和中国——如果你们把中国视为单独的实体的话——对我们来说都是真正巨大的业务。然而，我们现在还在发展的初期。

问：由于资产出售，让一些人对于你的中国业务产生了一些困惑。你能澄清一下你看到的机会吗？

答：我们在中国的生意规模非常大。我们在中国有很多客户，他们在中国以外的地区也会使用AWS。然后我们有很多中国的客户会在北京地区使用我们的服务。当然，我们在未来的几个月内会在Mingsha有一个域，我认为这将是我们在中国最大的域，因为成本结构将比北京更好。

我认为你应该看看中国每年毕业的计算机科学专业的毕业生有多少，大约每年就有25万计算机科学专业毕业生。有很多发明和很多建筑物。当我有机会和中国客户相处时，我注意到的一件事就是他们想要使用领先的平台。他们不想去使用只有一小部分能力的平台。所以我认为我们会在中国有很大的发展。

管理AWS

问：作为一名高管，你如何处理私事呢？

答：我没有任何秘密。我觉得每个人都有自己的配方，让他们能够实现自己想要的和谐。我每天早上六点钟起床。然后工作一个小时。我通常会把这段时间保留给自己。当我在椭圆机上健身的时候，我可以阅读并处理一些电子邮件。这是一个很好的方式，在早晨调整好自己，而且会感觉我在做工作之外的事情，或者做一些健康的事情。

任何一个管理组织或者业务的人，无论组织和业务规模如何，都必须不断地思考他们把时间花在了什么地方，他们在使用何种机制来检查业务，并不断调整，因为你的业务在变化，它的规模也在变化。而地理范围和你所做的事情的规模也在变化。所以我真的非常努力地思考如何支配我的时间，参加哪些会议会增加价值，而哪些会议是团队不需要我参加的。

问：我可以想象，随着所有这些增长，有这么多的机会。我的意思是，你的眼睛可能睁得太大，就像他们说的那样——“眼大肚皮小”。但是说“不”可能会削弱员工和合作伙伴的权力：“不，我要放弃这个十亿美元的机会。”

答：我们并不会经常拒绝十亿美元的机会。如果我们相信它们真的是十亿美元的机会的话。

问：但是你怎么过滤呢？

答：没有完美的方法来确定要做什么和不做什么。我认为这是我们所有工作中最困难的部分之一。

你必须有一个伟大的团队。而每个人都可以说他们有一支伟大的团队，但是在实践中，拥有一个知道如何一起工作，知道如何相互争论和辩论的优秀团队，而且当你做出决定的时候，所有人都能够齐心协力往一个方向努力，这可是非常不容易的。我们有一套机制，我们用它来进行尝试并做出决策。我们从论坛上获得了很多客户的意见，我们那些喜欢使用推特和博客的客户向我们的销售团队、支持团队以及推广团队反馈了很多意见。然后我们就能够收集这些数据，并且采用了一种可以过滤的方式：哪些意见是我们总是会听到的，哪些是一次性的评论，我们并没有反复听到？

然后，我们坐在一个房间里，试图决定哪些是我们认为能够引起更广泛客户的共鸣的意见，我们应该为之建立一个反向工作的文件集。然后我们要求团队提出提议。然后，如果我们喜欢这些提议，我们将资助那些单独的单线程团队，这些团队不会被别的东西干扰。

问：这是否是这家公司认为的大概念？

答：不，在内部，我们会有一个竞争，大家可以提交大的想法，这只是我们能够收集整个公司的反馈的一种方式。但是我们每天都在AWS内部做这件事。

我们采纳并追求的一些最好的想法来自于组织的最底层。而且每个人都觉得有权写一套反向工作的文件来提出一个想法。我们不会对每一个想法都说好，但是和其他大多数公司相比，我们说好的次数多多了。

问：你如何与客户进行交流？

答：我会在星期五进行几场客户对话。我每周会花几个小时和客户在一起。这确实是客户需要我做的事情，也是我的团队要求我去做的事。因此，有时候我们有一些正在进行大规模迁移的客户，并且有重要的里程碑，他们想要谈论他们正在计划的事情，看看我们是否有任何反馈意见。或者确保他们知道在他们做出巨大切换的时候，能够得到我们的支持。

有时候，客户在决策的时候是正确的，在做出决定之前，他们要确保他们了解业务领导者，知道他们关心什么，如何对待客户，他们如何与客户合作以及这种关系和相互作用将会如何向前发展。

有时候，即使是客户没有要求会谈，但是只要我在城里，我也总是会找一些客户，我只是想听听他们在做什么，我也想听听他们对我们所做的事情有什么看法。我觉得想听听他们的想法会更好一些，因为能够让你做得更好的唯一方法就是知道人们遇到了什么问题以及他们希望你做什么。

AWS将从Amazon.com中剥离吗？

问：总是会有传言说AWS会从Amazon.com中剥离。你们有这样的计划吗？

答：目前没有将AWS分拆出去的计划。我在亚马逊呆了这么久，我永远不会说任何事情绝无可能。几乎每一年我在亚马逊的经历都与我预期的不同，但是我们还没有任何分拆AWS的计划。我认为，当公司选择分拆一个部门时，通常要么是因为你无法为公司提供所需的资金，要么就是因为你出于无论何种考虑，希望把它从你的账簿上去掉。而且我认为，如果你了解亚马逊，我们并不是真的专注于我们的账簿。我们愿意长期被误解。

问：你们当然曾经如此，但现在不行了。

答：对于人们是否真的完全理解亚马逊现在的做法，总是存在争议。我认为人们对于亚马逊的一些东西仍然存在着一些误解。

如果你看看我们的零售业务，有时候人们会看零售业，并且说：“哦，零售业可不是那么有利可图的”，因为他们会看我们如何将其分了一部分给我们的财务团队。现实情况是，在我们的北美和国际消费领域有巨大的投资，我们在Prime Video和我们的设备业务以及在印度和国际方面挣到了数十亿美元。我们有一个非常自给自足、非常成功的零售业务。但是我们仍然在很多其他领域不断地进行投资。

无论资本需求如何，亚马逊一直非常慷慨地为AWS提供资金，我们尽可能快地增长，因为我们并不是特别在意要让我们的财务报表变得和现在有什么不同，我认为我们不太可能会将AWS剥离出去。