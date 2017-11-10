微软新Azure物联网解决方案进入公开预览阶段

12月5日，微软开放了名为“微软物联网中心”（Microsoft IoT Central）的物联网软件即服务产品的公开预览版。

12月5日，微软开放了名为“微软物联网中心”（Microsoft IoT Central）的物联网SaaS产品的公开预览版。

微软物联网中心（Microsoft IoT Central）是基于SaaS的产品，用于将物理设备连接到后台服务，例如现场服务、客户联系、预测性维护、资产利用、能源管理和生产力服务等。它使用户能够通过分析服务深入了解设备，并积极主动地对这些物联网设备做出决策。

微软在2017年4月首次发布了物联网中心（IoT Central）计划。最终版本预计将在2018年的某个时候推出。

微软物联网中心（Microsoft IoT Central）是该公司旨在简化物联网的两大服务之一，它们都是基于Azure的。微软在几年前推出的另一项PaaS的物联网服务——Azure物联网套件（Azure IoT Suite）需要更多的定制。

使用Azure物联网套件（Azure IoT Suite），客户可以拥有很大的灵活性，但也更为复杂。Azure IoT总监Sam George表示，一些客户需要一年或更长的时间才能完成概念验证，并尝试使用该服务建立一个试点。他表示，微软为物联网中心（IoT Central）设立的目标是将初始设置减少到五到十分钟。

George表示：“到目前为止，物联网对于一般公司和企业来说，已经是遥不可及的了。“微软使用了复杂的技术，让其变得可以被广泛使用，它（物联网中心，IoT Central）符合这一战略。”物联网套件（IoT Suite）和物联网中心（IoT Central）依托于同样的Azure平台和相关服务。

微软已经建立了物联网中心（IoT Central），它不仅可以连接到自己的Office 365和Dynamics 365服务，还可以连接到Salesforce、SAP和其他供应商的第三方服务。

微软计划为物联网中心（IoT Central）提供30天免费试用（10台设备和100 MB数据流量），之后每台设备的费用为每月50美分。用户还可以选择以每月500美元的固定费用购买服务，这个价格可以覆盖100台设备和1000MB的数据。

与之相关的新闻是，微软的Azure IoT Hub设备配置服务从12月5日开始全面上市。