海航旗下文思海辉回应收购诉讼，将诉诸法律维权

针对部分媒体报道的美国软件公司Ness Technologies S.A.R.L对海航旗下文思海辉的诉讼事件，文思海辉今天下午发布了官方声明，明确否认Ness的指控，表示将诉诸法律手段维权。

至顶网软件频道消息： 针对部分媒体报道的美国软件公司Ness Technologies S.A.R.L对海航旗下文思海辉的诉讼事件，文思海辉今天下午发布了官方声明，明确否认Ness的指控，表示将诉诸法律手段维权。

相关报道称，Ness指控海航方在接受美国监管机构对外国企业收购案审查时，未能充分回答有关其所有权的问题，导致双方3.25亿美元的交易失败，Ness因此对海航提起诉讼。

就此，文思海辉在官方声明中表示，公司一直严格恪守合约，投入了大量人力、物力、财力按CFIUS（美国外资投资委员会）要求积极推进审批流程。但Ness从自身利益考虑选择了终止合约，同时向文思海辉提出不实的指控。文思海辉将积极应诉，采取法律手段维护自身合法权益。

文思海辉有关负责人表示，CFIUS并未驳回文思海辉提交的申请，项目操作过程中，文思海辉始终履行买方义务，积极配合、并按规定要求提交相关资料，绝不存在故意阻挠、甚至掩盖事实的情况。根据收购协议相关条款，截止10月底如未完成CFIUS审批通过，任意一方有权解除合约，Ness从自身利益考虑选择了终止合约，并向文思海辉提起诉讼。文思海辉方面已准备积极应诉。

业内人士分析认为，在近年来美国加强安全审查的背景下，CFIUS进行多轮问询并非孤立事件，发起问询不代表审批不通过。作为并购方，文思海辉无动机故意回避审查而造成并购流产。



