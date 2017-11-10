IDC：2018年全球金融云支出将增长24%

IDC全球半年度行业云追踪报告显示，全球金融行业（银行、保险、证券和投资服务行业）的支出预计到2017年达到32亿美元，相比2016年增长26%。IDC预计这一数字将在2021年翻一番以上，总支出将达到72亿美元。

至顶网软件频道消息： IDC全球半年度行业云追踪报告显示，全球金融行业（银行、保险、证券和投资服务行业）的支出预计到2017年达到32亿美元，相比2016年增长26%。IDC预计这一数字将在2021年翻一番以上，总支出将达到72亿美元。

尽管制造行业（离散制造和流程制造）是行业云支出最大的行业，与金融行业不相上下。预计2017年这个行业的支出为42亿美元，到2018年实现同比23%的增幅。与金融行业类似，制造行业到2021年的支出也将在2017年水平基础上翻一番，总额达到92亿美元。

但是，这两个行业与医疗行业相比相形见绌。IDC预测，2017年全球医疗提供商在采用行业云解决方案上的总支出将达到89亿美元，2018年在行业云解决方案上的支出将同比增长20%，到2021年的支出将达到惊人的176亿美元。

从地域上看，美国在三大行业采用云解决方案方面以较大优势领先。预计2017年美国将占到全球支出的73%，其次是西欧12%。预计2018年美国将增长20%，其他地区预计增长27%。2018年中国的这三大行业在行业云解决方案上的总支出达到3.3亿美元，同比大幅增长39%。

来源：IDC(2017年12月13日 ) 注释：所有数字都是预估值

IDC行业云研究项目副总裁Eric Newmark表示："行业云市场还处于新兴阶段，但是增长速度很快，预计至少未来5到10年还将保持双位数增长。每年都会出现十几个新的行业协作云，有助于促进数字化转型，简化行业价值链，最终推动创新，同时大多数软件厂商也在转移他们的投资组合，将重点更多地放在设计行业云解决方案上。从垂直角度来看，医疗行业继续领跑，但是其他很多行业也加快了发展势头，包括制造业、金融服务甚至政府机构。尽管这个市场的转折点还有几年之遥，但是IDC认为，在2025年之前，行业云市场是技术提供商和专业服务公司最大的垂直市场机会之一。"

IDC高级副总裁、首席分析师Frank Gens表示："行业云市场无疑是IT行业最具战略意义的长期机会，每个行业的每家公司都在使用由Google、Amazon等大型公司率先推出的云平台模式--围绕这个平台构建大数据和数字创新社区--以成为他们自身所在行业的数字化创新中心。那些已经成为一个成功行业云战略提供商的IT提供商们，不仅赢得了这个组织的业务，还赢得该客户整个数字生态系统的业务。"