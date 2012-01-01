Oracle第二季度云业务表现抢眼 SaaS势头强劲

Oracle第二财季业绩表现抢眼，业绩和营收均高于预期，云业务也超出预期。该公司公布第二季度净收入为22亿美元，折合每股收益52美分，营收96亿美元，同比增长6％。本季度非GAAP收益为每股70美分。

Oracle第二财季业绩表现抢眼，业绩和营收均高于预期，云业务也超出预期。该公司公布第二季度净收入为22亿美元，折合每股收益52美分，营收96亿美元，同比增长6％。本季度非GAAP收益为每股70美分。

华尔街预计第二季度每股收益68美分，营收95.7亿美元。在财报出炉之前，分析师们正在密切关注云预订。去年11月7日通过的对NetSuite的收购已经满了一周年，这使得软件即服务（SaaS）在未来几个季度的增长更加困难。

JMP Securities的分析师Patrick Walravens表示，投资者期望云预订增长超过40％，收入增长在40％至45％之间。分析师也对数据点感兴趣，这些数据显示，Oracle正在与亚马逊网络服务（AWS）、谷歌和微软在基础设施即服务方面展开有效竞争。

甲骨文的云业务总收入为15亿美元，比去年同期增长了44％。其中，11亿美元的销售额来自软件即服务，平台和基础设施即服务为3.96亿美元，同比增长21％。

本季度云和本地软件收入为78亿美元。

Oracle表示，其云业务正在“形成良好的势头”，首席执行官Safra Catz预计该业务表现良好。联合首席执行官Mark Hurd也表示，Fusion ERP和Fusion HCM SaaS套件的销售额在本季度上涨了65％。在与分析师的电话会议上，Hurd还强调了数据库市场份额。

与此同时，Hurd表示，Oracle正在保持其数据库的份额，并在竞争中发起了一些进攻。Hurd表示：

让我告诉你谁没有离开Oracle。你听说过的一家公司在上个季度又给了我们5000万美元。这家公司就是亚马逊。他们并没有离开Oracle。Salesforce并没有离开Oracle。我们的那些不怎么喜欢我们（他们也没有理由喜欢我们）的竞争对手继续投资，并且在Oracle上运行他们的整个业务。我不知道有谁离开Oracle了。也许Mark知道，也许Safra知道。但是亚马逊——你会认为亚马逊真的想要离开。让我告诉你另一家没有离开Oracle的公司：SAP。他们有一个名为HANA的数据库。他们想要迁移SuccessFactors。他们一直试图从Oracle离开有五六年了。所有SAP的大客户都运行在Oracle上。亚马逊继续购买Oracle的技术来运营他们的业务。Salesforce则完全运行在Oracle上。来吧，你来告诉我还有谁想要离开Oracle。

展望未来，Oracle和专注于该公司的分析师预计，在甲骨文全球大会（Oracle OpenWorld）上描述的自主数据库将推动这家公司的发展。

在Oracle的自主数据库方面，首席技术官Larry Ellison表示，它将在1月份发布。他说：

我们预计这项新技术将极大地推动PaaS和SaaS业务的增长，并保持我们的数据库授权业务保持强劲。人们正在购买数据库授权以在本地和云端运行。你可以在各种环境选择中运行它们，无论是在本地还是在云端。

至于前景，Catz表示第三季度收入增长将在2％至4％之间，按恒定货币计算，非GAAP每股收益为68美分至70美分之间。考虑货币波动，Oracle预计每股收益为71美分至73美分，符合华尔街的预期。

Catz表示，第三季度的云业务总收入预计将增长21％至25％。