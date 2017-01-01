 谷歌推出新型可抢占式GPU 可用于在云里以实惠的方式运行AI

谷歌公司日前推出可抢占式GPU（Preemptible GPU）， 谷歌称抢占式GPU对于在公有云里运行人工智能项目的机构来说是一种更实惠的方式。

至顶网软件频道消息： 谷歌公司日前推出可抢占式GPU（Preemptible GPU）， 谷歌称抢占式GPU对于在公有云里运行人工智能项目的机构来说是一种更实惠的方式。

谷歌发布的可抢占式GPU提升了旗下基础架构即服务平台的功能，可抢占式GPU是一种用于运行机器学习工作负载的按需图形处理单元。

用户可选择Nvidia公司的K80或P100型号的芯片，二者均广泛用于机器学习，原因是K80或P100可以并行处理大量的数据，例如处理用于训练的数据和运行各种算法。据谷歌说，两者的价格比标准计算实例中的租用价格低50％。

原因是这些GPU置于所谓的抢占式虚拟机里，抢占式虚拟机是谷歌2015年推出的低成本虚拟机。这些虚拟机是利用软件仿真的计算机，具有更高的灵活性和更低的成本。虚拟机在谷歌云端数据中心里未被使用的硬件上运行。因此，这些虚拟机的费用比用通常方式购买的实例要低得多。

不过，由于各数据中心的繁忙程度不一样，可提供给用户的可抢占式虚拟机和可抢占式GPU的数量也不一样。因此，谷歌只允许客户租用最多24小时。而且，如果其他地方需要基础架构资源，谷歌可能会提前关闭实例或GPU。而在这种情况下，系统只会提前30秒发出通知，让应用程序可以安全地结束。

因此，抢占式GPU主要用于无需连续型的工作负载。抢占式GPU对于AI项目的训练阶段应该是一个特别有吸引力的选择。AI项目的训练阶段出现在应用程序投入生产之前，并且往往需要大量的计算资源。毫无疑问，如果能实质性地节省成本，许多公司肯定愿意忍受偶然中断的麻烦。

谷歌11月曾将图形加速器的价格下调了36%，可抢占GPU的50％折扣真可是锦上添花。云领导者亚马逊网络服务公司（Amazon Web Services Inc.）推出的现货实例（Spot instance）同样也是以折扣方式将未使用的数据中心容量提供给用户，但用 的方法不同。谷歌则推出可抢占虚拟机应对。

Nvidia K80芯片可抢占GPU起价为每小时22美分，Nvidia P100芯片可抢占GPU起价为每小时73美分。