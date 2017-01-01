微软的物联网战略围绕的是云而不是“事物”

奠定了科勒智能家电平台基础的是微软的Azure，而不是Windows。这个平台是科勒在CES 2018上推出的。科勒在1月5日发布的关于将语音命令技术引入浴室的新闻稿中，顺带提到了微软Azure。

至顶网软件频道消息：

奠定了科勒智能家电平台基础的是微软的Azure，而不是Windows。这个平台是科勒在CES 2018上推出的。科勒在1月5日发布的关于将语音命令技术引入浴室的新闻稿中，顺带提到了微软Azure。

在2018年的CES上，厨房和卫浴产品设计公司科勒（Kohler）推出了语音照明镜子，它是同亚马逊的Alexa合作的。还有一个针对iOS和安卓设备的科勒Konnect应用程序，允许用户操作厨房水龙头，控制智能马桶并调节浴室照明。

科勒的Konnect产品线也可以与Google Assistant和Apple HomeKit一起使用。新闻稿中完全没有提到Cortana，考虑到Cortana在新技术或应用方面落后于竞争对手的程度，这种情况并不令人意外。

科勒的新闻稿表示：“在可信赖的、全球规模的微软Azure云平台的支持下，科勒Konnect让消费者能够设置自己的偏好设定，实现日常任务的自动化，即时了解配对产品的用水状况。”

微软并没有出现在科勒Konnect解决方案中光彩夺目的前端部分，但这可能对微软更好。

科勒在Azure上针对iOS和Android构建了移动应用程序。支撑平台的后端服务包括Azure IoT。

科勒设备，如镜子、智能马桶和水龙头，连接到用户的Wi-Fi，然后连接到Azure IoT Hub上。这个Hub是一个指挥中心，负责处理和触发行动并收集有关系统的健康信息。 Azure服务使用户能够启动淋浴，将水保持在特定的温度，并控制用水量。在未来的某个时候，如果Cortana出现在了科勒Konnect支持的语音助手名单之中，我也不会感到惊讶的。

微软的智能家居战略和“互联汽车”汽车战略采取了同样的发展路线。“老的”微软痴迷于努力让Windows嵌入到任何地方——这种做法基本上是不成功的。目前，这个雷德蒙德的王国更加专注于努力将其Azure和Office 365等云服务连接到汽车和电器等终端设备上。