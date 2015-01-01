Salesforce收购去中心化数据库提供商Attic Labs

尽管本周科技行业的主要焦点都集中在了CES消费电子展上，一家名为Attic Labs的初创公司还是悄然发布了一个重大消息：Salesforce.com已经收购了该公司，并且成为云巨头在今年的第一笔收购。

尽管本周科技行业的主要焦点都集中在了CES消费电子展上，一家名为Attic Labs的初创公司还是悄然发布了一个重大消息：Salesforce.com已经收购了该公司，并且成为云巨头在今年的第一笔收购。

交易条款没有透露。不过，假设Attic Labs已经从投资者那里筹集了800万美元资金，那么8位数的收购金额是合理的。资金公告的措辞进一步确认了这一点。内容指出，Salesforce不仅吸纳了这家初创公司的工程技术人才，还计划再企业内部采用Attic Labs的技术。

Attic Labs打造了一个名为Nom的去中心化数据库，与其他系统有很大的不同。这个开源平台与软件开发项目中常用的Git版本控制工具相当。

Nom专为保存电子表格样式的关系记录而设计，能够跨多个数据库实例复制信息，可以完全独立运行，甚至互联网连接也不是必需的。用户可以在每个部署上单独修改信息，并在需要的时候轻松将其同步备份。

Nom的冲突解决功能可用于协调重新连接数据库实例中的分散记录。而且，过去的编辑保存在文件中，这样用户就可以在需要的时候找回旧的信息。

这些功能适用于大量专业应用，最主要的就是协作服务的开发，能够让多个远程用户在一部分内容上工作，而不存在覆盖另一个贡献者信息的风险。

因此，Attic Labs将加入Salesforce的Quip部门也就不奇怪了。该部门是通过2016年底一次5.82亿美元收购成立的，提供了一个类似Google Docs的凭条，让团队可以协作撰写文档。此外，它还支持电子表格和嵌入式小工具，可以将来自外部的数据传输到文件中。