企业出海“不靠桨”，IBM海外公有云带你“浪”～～～

作为一个上百岁的“老司机”，通过覆盖在全球55个数据中心，IBM 全球云平台正在为“出海”企业提供虚拟服务器与裸机服务器的混合灵活部署模式，以全球免费互联的云平台， 为企业出海业务负载提供全球同服, 和全球数字化转型的一站式解决方案。

“一带一路”的提出激发了不少企业迈出国门、扬帆海外的信心和决心。毕竟国际范儿不仅能够为企业提供更多“掘金”的机会，也能给企业品牌加分，。

然而，“出海”这件事可不是闹着玩的。茫茫大海中，有礁石、有漩涡、有飓风，还可能有海盗，可以说处处是“坑，并不是所有企业都可以顺利“靠岸”。

因此，在“出海”前，企业必须做好十足的准备。如果不是“老司机”，那就踏踏实实为自己准备好一份指南Tips吧：

Tip 1. 选择一个合适的目标市场。首先，企业必须要了解的是不同市场的差异以及自己的优劣势，从而选择一个能够让自己“大展身手”的目标，并针对不同市场制定不同的策略。在此之上，所在地的政策风险和法律风险也要提前考量。适应当地的法律环境，这很重要。

Tip 2. 选择一个合适的产品或项目。这方面，企业的选项可能有很多，所以关键之处在于，要结合所在产业的趋势，以及技术变革所带来的新机会，选择一个符合当地环境的产品或项目。比如在发展中国家可以投资一些传统产业，但在发达国家应以优质资产或技术的投资为主。同时在产品上也要注重本地化创新。

Tip 3. 选择一种合适的出海的“姿势”。企业出海的方式包括产品出口、海外分销、海外合作、海外投资、海外收购、设立分支机构、海外仓或海外服务中心等等。企业在选择时，要能够对自己的情况有清醒的认识和评估，扬长避短。

Tip 4. 做好防范金融风险的准备。需要注意的是，政治风险也可能转化为金融风险，这是“出海”面临的一大挑战。企业要做的是灵活应对，提早防范。比如在应对汇率风险时，为避免汇率损失，就要提前做好“货币对冲”。

Tip 5. 管理层跨文化的眼光和领导力。文化差异往往是个鸿沟，要弥合这个错位，管理层的眼光和领导力很关键，这将决定一个企业的文化价值体系和行事风格，以及品牌标签。甚至可能影响我国企业的海外形象。

Tip 6. 布局本地化人才战略。无论是什么样的国家，劳工制度与其历史沿革、社会环境和政治背景都密切相关。企业面临的一个非常大的风险是，不知道自己不懂当地情况。因此，团队的本地化很重要，要把管理体系跟当地的人才结合起来，尤其是一些核心成员往往能在很多关键时候为企业适应本地环境“扫盲”，避免人力风险。

Tip 7. 不要忽视知识产权。知识产权争议已经成为中国企业“出海”所面临的众多风险之一，企业一旦在海外陷入知识产权侵权纠纷，将面临高额的维权成本。因此，提前做好与知识产权相关的准备工作，非常有必要。

Tip 8. 基础设施的支持。

其实，最近几年来，很多中国企业都已经在国际市场占据了非常重要的地位，小米、华为、中兴、科大讯飞、360等等，当然，更缺不了BAT。仔细观察，我们发现，其中很多都是互联网企业或者科技公司。这在很大程度上要归功于互联网的发展。

的确，互联网是最容易突破地域界限的，所以，跨境电商、游戏和海外数字广告往往是企业海外“试水”的优先选择，而在这个过程中，既要业务求稳，企业IT和基础设施也要能够支撑起扩张的速度和规模，这是企业避不开，也是十分头疼的一个话题。

对此，企业有两个选择，自建基础设施或购买云服务。

第一个选项，企业不仅要自己带“桨”，投入大量硬件资源，还要安排专门的维护人员，成本很高。同时由于海外市场的不确定性，一不小心所有的投入都有可能“打水漂”。而第二个选项，相当于请了一位“老司机”，风险低、性价比高，所以一般是企业的首选。

当然，购买的云服务给不给力带来的体验是截然不同的。

不妨把自己先设想成自己的用户。想象着你正在吃着鸡，满身三级套装加八倍镜98k，却在决赛圈里遭遇服务器挂掉的那种崩溃；想象你正在海外专场疯狂剁手，却在最后一刻无法提交付款被别人秒杀的那种抓狂……

你一定不想经历这样的绝望。

而作为一个上百岁的“老司机”，IBM也不想让企业经历这样的绝望。

通过覆盖在全球55个数据中心，IBM 全球云平台正在为“出海”企业提供虚拟服务器与裸机服务器的混合灵活部署模式，以全球免费互联的云平台， 为企业出海业务负载提供全球同服, 和全球数字化转型的一站式解决方案。

举例来说，在游戏行业可以根据需求、玩家在线数量等，实时扩展，满足开发、测试、上线等全生命周期的要求，并通过全球高速的网络提供给玩家无与伦比的游戏体验；在电商行业可以根据季节性的流量峰值，提供快速的内容加载，以更低的成本保障安全性、稳定性和可扩展性；在企业海外广告投放业务中，也能够以更加稳定的支持网络连接性来支持爆发式增长的全球性的业务需求，同时还可以准确预测工作量，拥有稳定的运行性能，最大程度平衡广告投放中的产能。

总而言之，就是你负责“浪”，IBM负责带着你和愿望，陪你遨游云海。

试想一下，企业不必要为简化工作负载而感到压力重重，不必再因为资源供应过度和不足减缓海外业务发展速度，不必再自己操心复杂的云环境扩展需求，是不是还有点小激动？

1月17日，在2018 IBM云计算创意园系列活动上，IBMer还将对此作出更详细的介绍,讲述IBM Cloud Platform如何像“港口”一样, 为企业的IT业务提供良好的平台,并以Avazu为例，介绍企业如何进行精准的广告投放。同时，还有游戏企业出海案例和经验的分享。可以说知识点满满。

来不及结尾了，我要先去注册了……

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