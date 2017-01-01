 软件驱动智能——2018年中国软件产业年会盛大召开

为贯彻十九大报告,落实习总书记“推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施、发展壮大实体经济，一定要把制造业搞好”的重要讲话，中国软件行业协会以“软件，驱动智能的力量”为主题，在2018年1月17日于北京举办了2018中国软件产业年会。

至顶网软件频道消息： 当今世界科技和产业正呈现新的发展态执和特征，软件驱动下的新技术、新产品、新业态和新模式多点突破。为贯彻十九大报告提出的“加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”的重要精神，落实习总书记“推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施、发展壮大实体经济，一定要把制造业搞好”的重要讲话，促进软件更精准支撑智能社会和实体经济发展，中国软件行业协会以“软件，驱动智能的力量”为主题，在2018年1月17日于北京举办了2018中国软件产业年会。

本次会议由由中国软件行业协会副理事长兼秘书长吕卫锋主持。

中国软件行业协会理事长卢山为大会做欢迎致辞，其中讲到软件产业应该更加重视软件定义中的定义环节，努力探索企业在软件应用领域的创新思路。

工业和信息化部信息化和软件服务业司司长谢少锋，在“强化创新，推动新时代软件产业高质量发展”的主旨报告中，强调软件人才发展战略的重要性，并指出产业集聚发展态势明显、产业公共服务能力显著增强等现状。同时也指出目前存在“大而不强”的问题，需要在政策、融合等方面寻求进一步突破。

中国工程院 倪光南院士在年会上做了“构建安全可控的信息技术体系”主旨报告，提出不忘“核高基”重大核心理念，以及对wintel体系的核心技术／知识产权引进问题的看法。同时肯定了tpc开源架构的方式，也讲到大型软件方面的主要短板。并重点刨析了发展自主操作系统的重要意义。

华中科技大学计算机学院教授金海做“大数据处理的技术挑战及应用”的主旨报告。报告首先提出大数据处理目前面临的主要挑战不在于“大”，而在于时效性问题，而内存计算是解决处理时效性的主要手段，包括新型存储介质的突破，使外部存储速率越来越接近内存的效率，如SCM的出现，让重构虚拟内存结构彻底打破了I/O的瓶颈，因此DRAM+SCM成为被看好的新结构。

大会主持人吕卫锋秘书长还正式宣布了“一带一路”软件与信息技术服务联盟成立。

中国软件行业协会副理事长陈锡民发布中国软件行业诚信倡议。

河北省工业和信息化厅与中国软件行业协会也共同签订了战略合作协议。

之后中国软件行业协会副理事长发布2017年中国最具影响力软件和信息服务企业和2017年中国最具活力软件园，并向获奖单位颁奖。