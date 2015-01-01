 Ansible 邀您共享应“云”而生的自动化管理盛筵

Ansible为什么会获得如此广泛的认同？未来Ansible的技术会朝着什么方向继续发展？在2018年1月23日于上海举办的“Ansible Automates智能 自动 规范-迎接自动化运维新时代”大会上，全球顶级技术专家将组团而来，与您面对面沟通Ansible的自动化运维技术新动向。

至顶网软件频道消息：

“云”技术的应用，为用户带来了敏捷、高效、灵活、可扩展的全新IT应用体验。但也为开发、部署与维护工作带来了全新的技术挑战。作为一款轻量级、无需客户端的自动化运维工具，Ansible一经推出，就受到了广大用户的追捧。Ansible为什么会获得如此广泛的认同？未来Ansible的技术会朝着什么方向继续发展？在2018年1月23日于上海举办的“Ansible Automates智能 自动 规范-迎接自动化运维新时代”大会上，全球顶级技术专家将组团而来，与您面对面沟通Ansible的自动化运维技术新动向。

轻量的Ansible正在满足海量的运维需求

网络购物、移动支付、共享单车……云计算技术的应用普及，正在改变着我们的生活。但是对于IT运维资源投入有限的传统企业用户而言，传统的批量处理和静态脚本已经无法满足云计算系统的运营维护需求，迫切需要一种更加系统化的自动化运维管理方式来充分利用云计算功能，增强业务敏捷性。Ansible具备着易采用、易使用、易了解的特性，使得它一经推出就获得广泛的认同，遂成为世界上最受欢迎的开源IT自动化技术之一。

与传统配置管理工具相比，Ansible的好处是简单，不需要安装agent。在管理节点通过SSH可以直接进行调用。在系统层面上可以支持从Linux（物理机、虚拟机、云环境）、 Unix到Windows。在虚拟化平台方面可以支持VMware、Docker、CloudStack、LXC、Openstack等。还可以对F5、ASA、Citrix、Eos以及各种服务器设备的商业化硬件进行管理。几乎可以支持数据中心的一切自动化，包括系统本身各种自动化工作。

在本次大会上红帽的技术专家将会向大家更加深入的介绍，如何利用Ansible自动化策略实现对海量的物理和虚拟服务器进行开发、部署与运维管理。

开源与专业辅助Ansible可持续发展

Ansible是目前世界上最受欢迎的开源IT自动化技术，广泛应用于全球各行各业。此外，Ansible使用起来极其简单，因为它的Playbook（剧本）是可以由人类读取的，也就是说，可以很容易让组织机构中的所有人理解，需要的学习曲线非常小。

开源的Ansible目前已经拥有近3,000名贡献者，提交至上游的开源项目超过32,000次，而且使用者遍布全球各行各业。红帽在2015年收购了Ansible母公司后，将享誉全球的红帽企业级全球支持纳入Ansible自动化社区项目之中。在即将推出一款新产品中，首次为开源Ansible自动化技术提供支持。从而让开发人员和IT运营团队可以更轻松、更快速地部署IT服务、应用和环境，使他们通过自动执行日常任务来消除IT与运维团队间的隔阂。

借助于Ansible，企业可以更稳定的在企业级环境中使用红帽Ansible的技术工具和创新产品。红帽Ansible具有以下特色：

可靠的企业级Ansible自动化、模块和功能集合

红帽屡获殊荣的全球支持机构提供的工作时间或全天候支持

红帽订阅的全部优势，包括开源保证、服务等级协议（SLA）响应、定期安全和维护更新等等

IT机构现在可以使用得到完整支持的Ansible模块，以进行内部开发和维护，并用于多种流行的网络设备。

在1月23日的大会上红帽也会将这款产品的更多技术细节向大家进行现场演示。

Ansible Automates首次来到中国，与国内企业携手并进

1月23日红帽在上海举办的国内首届Ansible Automates大会，不但聚集了众多红帽的技术专家，还有很多第三方的技术大咖也会现身说法，向大家深入讲解如何利用Ansible满足用户远程乃至于异地的运维管理需求，深度揭示Ansible所具备的强大管理控制功能。

红帽在将Ansible Automates首次带到中国的同时，也带来了一个美好愿景：提供一种能力，通过单一技术实现复杂、跨域系统的自动化运营维护管理。同时，红帽还利用Ansible搭建起一个舞台，开创出启发式IT自动化的新纪元。

欢迎大家积极参与到本次Ansible Automates活动之中，利用Ansible解放您的IT部门，赋予他们创新的力量。