 财报季拉开帷幕，科技界能否留住美好时光？

2018年主流技术提供商的第一轮财报公布将于今天拉开序幕，IBM公司预计能达到乐观主义者所希望的那样实现又一个表现良好的季度。

至顶网软件频道消息： 2018年主流技术提供商的第一轮财报公布将于今天拉开序幕，IBM公司预计能达到乐观主义者所希望的那样实现又一个表现良好的季度。

有理由相信他们会得到回报。Gartner刚公布的年度支出预测显示，2018年全球IT投资总额将达3.7万亿美元，比2017年增长4.5％。摩根士丹利（Morgan Stanley）的研究预测，今年IT预算将增长近5％，高于2017年的4.4％。Gartner预测全球软件开支将增长9.5％。

而且还有很多方面需要支出。其中推动支出增长的技术包括数字业务、区块链、物联网和机器学习。

大多数厂商的2017年财报中很难看到太糟糕的消息。大厂商体量越来越大，但即使是小厂商也没有差到哪去。目前，采用云的潮流正在助涨所有船只。全球公共云计算收入去年达到2600亿美元，比2016年增长18％以上。

软件厂商大多完成了将业务从授权转换为订购模式的痛苦过程，硬件制造商则正在向云供应商进行售卖。快速扩张往往掩盖了效率低下的问题，所以最大的问题是云市场的增长能维持多长时间。一旦开始整合，赢家和输家就会出现。

以下是预测者对即将到来的财报潮的预测，大部分是以企业级为主的公司：

IBM

Wikibon分析师Neil Raden最近预测，IBM将在“深度学习计算机Watson表现惨淡”的情况下重新评估其认知计算战略。这一观点肯定不会让IBM高兴起来，因为IBM已经将其未来大部分重心放在了基于人工智能的战略上，所谓的“认知计算”，Watson正是其核心。

虽然IBM的分析业务（其中包括Watson）是201年第三季度乐观财报中的一个弱点，但其他因素表明IBM可能已经走出了困境。IBM的收入下滑速度是五年半以来的最低水平，高管们暗示本季度可能会有增长。第四季度大型主机产品更新周期可能有助于结束销售下滑，但这是IBM所谓的“战略业务”（包括云计算、分析、移动和安全）长期增长的一个更重要的指标，这部分在最近一个季度占IBM总收入的45％。

Wikibon分析师Ralph Finos表示：“第四季度是时候有一些增长了。”他预计IBM收入增长大约1.3%左右，受到大型机销售短期激增的推动。不过Finos表示，IBM仍然存在“重大问题”，其中包括大量低利润的技术服务业务。据报道，IBM很快计划对这些业务进行重大改革。

Pund-IT公司总裁兼首席分析师Charles King表现得更为乐观。他说，近年来IBM已经进行了“对深层次激进的变革”。IBM这样做的同时，股息提高了近50％，得到机构投资者的青睐。King表示，认知计算将在垂直行业取得成功，这是许多观察者不理解的。尽管IBM在云市场中没有取得成功，但King相信公司在这个市场上可以表现出色。

King表示，AWS、微软和谷歌等云计算竞争对手成功瞄准IBM的企业客户群“看起来并不是以牺牲IBM为代价的。现在是时候熄灯了？并不是。相反，我建议现在就可以开始密切关注市场上最有趣的变化之一。”

Barclay显然也认同这个观点。Barclay上调了IBM的前景，称IBM可能成为下一个主要的云基础设施厂商。

ServiceNow

基于云计算的工作流程自动化和服务管理软件制造商ServiceNow ，有91％的收入来源于订阅， 其业务模式远远领先于其他行业。ServiceNow在10月份公布收益后，预期收入增长会适度放缓，但其股票表现令投资者感到惊讶，股票在上个季度重新开始上涨，上个季度上涨约15％。

有一个大问题是：一家规模20亿美元的公司能维持40％的增长率多长时间？有分析师预计，即将在1月24日结束的这个季度，ServiceNow每股收益35美分，收入不到5.35亿美元。如果根据历史来看的话，ServiceNow将不出意外地超过他们的预测。

英特尔

刚刚进入2018年，英特尔就不得不承认它的处理器芯片有存在多年的基本缺陷，但是现在还不清楚这一事件是否会在1月25日该芯片业巨头发布的财报造成影响。

对英特尔来说，更为迫切的担忧是在竞争方面，包括竞争对手AMD在数据中心方面取得的进展，以及GPU（图形处理器）芯片的普及，在GPU方面Nvidia目前是无可争议的王者。尽管如此，英特尔最近表示，其产品线与以前一样强劲，而且英特尔一直在积极薄弱环节，甚至更进一步携手AMD与Nvidia达成共识。

英特尔逐渐将焦点从商品台式机市场转移到数据中心，上个季度英特尔首席执行官Brian Krzanich宣称数据中心是公司的“增长引擎”。然而，这也可能是英特尔最大弱点所在，Meltdown和Spectre让企业采购者望而却步。Pund-IT公司的King说：“完全的透明度和明确专注于客户需求是英特尔在面对这些漏洞问题需要采取的方式。企业不冒险让Spectre和Meltdown演变成1994年的奔腾浮点运行漏洞一样的灾难。”

Moor Insights＆Strategy公司总裁兼首席分析师Patrick Moorhead认为，发生这种事情的风险并不大。他说：“在过去的五年里，有90％的产品可以进行修复。也许美国联邦政府会谈判一些回报，但我不认为这会留下痕迹。”

有分析师预计英特尔每股收益为86美分，收入为163.4亿美元。英特尔上个季度很容易就超出了预测。另一份强有力的报告显示，英特尔有能力应对芯片缺陷带来的风暴。

SAP

最近SAP SE似乎并没有什么不妥当。但是这家企业软件规划巨头10月份宣布软件许可和云收入放缓，令投资者失望。尽管SAP的S4HANA业务套件持续蓬勃发展，但是一系列的冲击表明，SAP核心业务可能面临一定的压力。

SAP公司首席执行官Bill McDermott回应批评称，公司“在云中增长速度更快，而且我们正在有组织地进行这项工作”，但云计算订单的增长速度似乎并不高，其他软件公司的增长率高达40％。

Pund-IT公司的King在上个季度表示：“很难判断SAP是否遇到了阻碍或经历了周期性放缓。”他推测，最近英特尔面向数据中心发布的新芯片产品可能会促使客户推迟购买HANA，直到新系统上市。

分析师Moorhead表示：“SAP正在努力实现以云为先的业务模式，但其进展比投资者所期望的要慢。我不认为这个季度和以前的季度会不一样。”

金融分析师似乎认同这一观点。他们预测本季度将出现温和的增长，英特尔1月30日公布的增长数据是3.5％，达到83.8亿美元。

微软

微软将1月31日公布第一季度财报。2017年，微软一直在回击外界关于微软并没有认真对待云计算、开源和其他一次性威胁的质疑。微软在第四季度收入增长了12％，云计算业务今年将超过200亿美元，微软毫不怀疑，它已经成功完成了从一个软件包厂商到云计算巨头的转变。事实上，如果算上微软庞大的软件即服务业务，微软现在可以说是第一大云厂商，尽管它在云基础架构方面仍然远远落后于Amazon Web Services。

Azure云的成长令人叹为观止，最近一个季度的收入增长了90％，上个季度几乎是翻了一番。微软计划在本季度从其商业云中获得20％的收入，3年前这个数字仅为5％，令投资者感到惊讶。在15年的窄幅波动之后，微软股票在2015年年中爆发，此后翻了一番多。

微软的“特洛伊木马”一直是办公室生产力和企业应用产品组合，上个季度这部分业务增长了28％，达到82亿美元。现在，微软Office从云端获得的收入比台式机还要多，而且微软利用其主导的市场地位来打开Azure销售的窗口。分析师预计，第四季度整体销售增长将近9％，达到284亿美元。

对于一家三年前被广泛质疑的公司来说，这一转折是显着的。Pund-IT公司的King表示：“微软就像是一辆小火车，每个季度都有成长。”

亚马逊

虽然云计算只占了亚马逊公司收入的一小部分，但也是亚马逊公司季度报告中增长的主要动力，被密切关注的指标。这么说是充分理由的：在最近一个季度，云计算收入增长了42％，达到45.8亿美元，云计算运营利润达11.7亿美元，远远超过了亚马逊其他业务（主要是海外电子商务）8.22亿美元的亏损。当亚马逊在2月1日公布其第四季度业绩时，这一情况将会持续。

AWS不断的赢得客户方面取得惊人的一连串胜利。本周，AWS成为Comcast Corp.的旗舰业务子公司康卡斯特电缆（Comcast Cable）的首选供应商。除此之外，最近AWS还赢得了包括特纳广播系统公司、美国国家橄榄球联盟、沃尔特迪斯尼公司、Expedia Inc.和Intuit在内的一系列客户。

亚马逊在巩固其云主导地位的首选策略就是让别人震惊和敬畏。最近在美国拉斯维加斯举行的Re:invent大会上，AWS宣布了22项新服务，涵盖从新的EC2计算实例和存储服务到机器学习和云数据库等各个领域。亚马逊表示，其目标是成为各种各样客户云之旅的引领者。

King说，为了继续保持股价的高速增长（过去12个月中股价上涨了超过50％），亚马逊必须继续主宰云。他表示：“尽管亚马逊在网上零售市场占据了主导地位，但其部分业务却难以盈利。如果亚马逊的云端地位出现严重问题，这可能会影响投资者对整体业务的看法。”

King引用KeyBanc Capital Markets Inc.上周发布的一份报告称，AWS的公共云市场份额已经从68％下滑到62％，微软是主要受益者。整个云计算市场在增长，亚马逊仍然会赢得巨额利润。摩根士丹利（Morgan Stanley）写道：“随着工作负载转移到云，亚马逊和微软将仍然处于最佳位置，以获得更多的IT预算。”

Moorhead表示，亚马逊正在基于Echo语音识别技术，有效地将其推向新市场，如流式视频和嵌入式系统。他说：“我预计AWS和零售业务会实现一个表现出色的季度。”有分析师预计假期间销售额增长近37％，季度销售额接近600亿美元。

Alphabet

谷歌公司下的Alphabet Inc.也将在2月1日公布第四季度财报，并没有单独列出云收入。但其最近一份收入报告中的“其他收入”类别（云业务占据重要份额）上涨了40％，达到34亿美元。

尽管如此，Alphabet仍然在努力成为AWS和更多以企业为导向的微软的重要替代品。但是，它不再专注于G Suite等云应用，而是转向面向大众提供人工智能，这一点从周三Alphabet宣布推出新的AutoML服务就可以看出。该服务为构建识别图像的机器学习模型的过程带来了拖放式的简单性。

企业云业务的成功不会给谷歌造成巨大影响，谷歌的收益来自其利润惊人的广告业务，这部占比达90％。但谷歌继续表示打算加强其商业云的地位。 Alphabet公司首席财务官Ruth Porat上个季度告诉分析师，云业务正在创造谷歌公司所有产品线中最高的增长率。

Alphabet是否将进入下一步，公布云收入与竞争对手一较高下？ Moorhead认为它最终必须这么做。他说：“在某种程度上，如果Alphabet没有像亚马逊和微软那样给企业级云提供一些积极的粒度，那么分析师可能会看淡他们。” Alphabet也许会超出分析师此外预期的318.5亿美元季度收入，22%的同比增幅。

苹果

尽管苹果公司几乎一心一意地集中在消费者身上，打磨iPhone、iPad和Mac电脑产品，但苹果对整个科技行业尤其是元器件供应商和开发商的影响却是如此广泛，值得大家关注。

摩根士丹利分析师Katy Huberty在1月17日写道：“苹果拥有全球最有价值的技术平台，拥有超过10亿的动态设备，并且能够很好地在健康、汽车和家庭等领域吸引用户的关注。短期内，我们看到被压抑的需求正在成为一个重要的变化因素，可能会加速iPhone部门的增长，特别是中国市场。”

苹果公司将在2月1日公布第一财季业绩结果，所有人的目光都集中在旗舰iPhone X智能手机的销售情况如何，特别是在中国，据说这款手机在中国市场特别受欢迎，超越了8和8 Plus。总体而言，预计苹果将在某些成本面前仍然盈利，如每股3.77美元的股票报酬，比去年同期上涨10％至863亿美元。