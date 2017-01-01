 红帽Ansible 自动化策略

2018年1月23日，上海举办了以“智能 自动 规范——迎接自动化运维新时代”为主题的“Ansible Automates”大会。在本次大会上，红帽高级首席产品经理 Aaron Huslage向我们介绍了Ansible产品发展的最新动态。

至顶网软件频道消息： 2018年1月23日，上海举办了以“智能 自动 规范——迎接自动化运维新时代”为主题的“Ansible Automates”大会。在本次大会上，红帽高级首席产品经理 Aaron Huslage向我们介绍了Ansible产品发展的最新动态。（以下为演讲速记整理）

红帽高级首席产品经理Aaron Huslage

利用Ansible实现自动化管理

Ansible现在在全球举办了200多次会议，也包括上海这场会议，有7万多人次参加我们的会议，这里面还有3000多人参与了Ansible代码的贡献，可能在座的也是我们的贡献者。我们也看到Ansible得到了很广泛的应用，我们看到有许多领域，大家都在对Ansible做出贡献，那红帽有多个产品，Ansible是其中的一个单位，我们还有Satellite、Cloudforms、Ansible Tower、Insights，这些加在一起可以高效为用户提供服务。

下面来看一看其中一个产品，就是Cloudforms，Cloudforms如果发现有异常就会向Ansible反馈，自动解决这个问题。同样INSIGHTS也是如此，去发现IT环境中发生的异常，为系统提供建议。它也能够去获取Ansible的信息，所以Ansible不仅仅是进行部署，它也能够同时帮你进行自动化的管理。

红帽通过管理实现了有战略意义的差异化。红帽有很多的产品，都是可以通过Ansible进行管理的，比如帮助Red Hat Jboss建立我们的服务目录。

我们也有很多合作伙伴，我们模块都是要兼容它们的不同系统，比如说像微软Azure、Vmware，我们也可以管理Vmware，不只是计算方面，还有网络方面（后面的话，我会讲到）。另外还有亚马逊的AWS，还有谷歌的云平台以及阿里云等等，他们都是我们在云方面的合作伙伴。

企业如何借助自动化管理

如果现在有一个系统告诉我们，到哪里应该进行什么样的动作，而且是自动化的，这样你生活就能变成自动化。比如车里有摄像头，帮助我们更加安全的开车，这样就不会撞到任何东西。我们还有倒车雷达，这样我们在倒车就不会撞到谁或者撞到什么东西，所有这些东西都是自动化的，但是我们真的想要的不只是单个功能分别工作，而是希望他们有整体系统，也就是说，每个系统能够相互之间进行沟通。我们不希望只是一个个自动化的孤岛，我们希望有自动化的体系，这样就更加有意思。比如像无人驾驶的汽车，每个人都在开无人驾驶的汽车，交通事故的风险也会大大降低，而且交通拥堵的问题也会减少，等等。

我们看到如果有了这样的系统，你就能够有一个自动化的世界，它能够比过去更加好的来运作，比如说我们用无人机来运送包裹。但是如果说一切东西都是自动化，而不只是其中一部分系统自动化，比如说从包裹仓库到你手里面的过程，机器人在仓库里面，去不同的位置上取货，所有的东西都是自动化，那就更加有意思了。所以说不管你现在做什么，不管你是处于哪个阶段，还是手工流程，通过自动化都可以找到益处，而且是更加系统化的益处。

为什么越来越多的企业没有在自动化道路上走得更远

到底你的自动化战略是什么？我们怎样来看待对你系统的管理？如果讲到管理，你希望走向何方？我们想，比如这是做数据库，这是网络服务，要让他们能够无缝的连接在一起，把所有这些东西能够结合在一起，能够变成一个应用。我们怎样把这些东西能够以新的方式进行连接，让它可以非常方便的进行使用，非常方便的进行管理。而且对各种规模的企业来说，都是能够直截了当，非常容易理解。

我们首先要看不同块，原来像一个个孤岛，比如我们的服务器、云还有容器、网络，他们对这个架构做着自己的贡献，但是他们并不是一个整体，都是分散的。但我们其实更关注应用，我们对这个服务器其实并不感兴趣。实际上，哪怕你对每个都能够自动化，他们都是一些孤岛，可能是自动化的孤岛，但是他们仍然是孤岛，所以说我们希望消除这样的孤岛，能够让它在统一平面上，系统的进行运作。

Goverkar的总裁说过，目前IT部门对自动化能力的使用，大部分都涉及到脚本，脚本很脆弱，而且缺乏灵活性，带来的结果是相互脱节的自动化孤岛。有很多代码，其实你是希望它是整体一块儿。我觉得我们这里要说的是，你可能会觉得你是在实现自动化，比如你在写脚本，但其实你是在让系统变得更加复杂，更加脆弱，从长远看是这样的。

但是如果在你的企业当中能够有自动化的文化，那你整个公司都能够变成自动化，所以我们在想自动化之前，在做任何事情之前，都要想到自动化，这样就确保，下次不用做重复的工作了，能够让你把精力放在更加重的工作上面。

Susan Moore也说过，数据化业务要求IT基础架构和运营领导者实现全企业的自动化。这样可以带来巨大好处，自动化能够增强责任、效率和可预测性，同时可以降低成本、变化和风险。为什么越来越多企业没有在自动化的道路上走得更远呢？为什么这个事情做起来那么难？因为人是有这样的需要，但是它也会有冲突，它跟自动化会有一些冲突。

其实人的问题是很大的，每个人都知道，我们也有很多工具，这些工具是专门针对小的领域的，他们并没有从全局来看待问题，所以现在创新速度都很快，事情每天都在变，那昨天的事情到了今天就完全不一样了，所以现在每个人都要有很好的沟通，要有共同的语言，才能够赶上创新的速度，不只是语言上的问题，这也带来了很大的问题，因为它有很多困难，所以这也是我们所做的关键原则。对于企业来说需要扩展要非常简单，我们不希望能够很多的工具，然后把你工作变得更加复杂，我们希望能够做一些小的工具，它就能够像合作伙伴一样共同创建这样的自动化系统。

所以我们先从个体开始做起，然后我们再到团队，再到企业，一切都要从人开始，这个对个人有什么好处？到底我可以从哪里入手？所以，我们设计一切东西都是基于人的工作，每个人怎样一起来合作，我们用一些非常简单的工具。你们的经理并没有跑过来跟你说，要有Ansible，它只会讲，我们需要更加高效，更加敏捷，更加能够为未来做好准备，作为个人来说，你可以从一些非常简单的自动化开始做起，然后最终能够形成一个产品。

Ansible小处着手，大处着眼，推动变革

Ansible现在关注的重点首先就是从小处入手，从个人入手，我们希望它能够有更加的智能效率，能够更加高效，同时你能够在你的团队企业里面更加好的进行沟通。Ansible现在有了2.4版，它的特点就是现代化、组织性和扩展性。它针对的就是目前：这个开发运营的任务都是在IT运维上面，每个人都冲着运维喊，需要他们做什么事情，所以说IT的运营部门负担是非常大。

我们觉得对商务、对开发以及对IT的运维来说，Ansible是一个通用的语言。这样看的话，你就很容易的能够找到一个转折点，而Ansible就是在它的中心。在这个企业当中，它能够创造一些沟通的工具，能够来提供一些机会帮助你，也能够帮助团队更好的相互连接，他们通过协作，通过分享模块，能够更方便做这些事情。我们有一个工具叫Ansible Tower，Ansible Tower能用于整个企业当中，而且它能够保证中心化的位置，你们可以共同做事情，我们可以看成一个系统，不管是应用A还是数据库A，它都能够连接在一起。

就是说整个组织当中，大家做的事情，不会重复，可以一次性完成。这个使得我们整个信息流通起来了。它就可以创造出这样的资产，这些资产可以及时的分享，它的背后就是Ansible引擎。Ansible的引擎也是一个开源的工具，大家都知道它背后有红帽的技术支持，此外它是可以跟网络自动化插件共同的运营，因此，大家就知道有许多的工具可以同时起作用。

这个就是Ansible Tower的产品架构，它可以提供控制、知识和委托，你可以监控所发生的一切，同时也可以创造新的API，可以创造很多事情，可以做到这样积极的、安全的运营。此外，引擎可以支持它的运行的，因此它是非常简单的，也非常强大的。我们这个数据库当中有自己的数据收集方式，所有这一切都是使得它的系统更加简化，而不是说更加复杂，它可以使得这个系统进行无代理的运营，所有这些都是开源的，所以大家都可以去使用它，或者你可以对它做出贡献。

华为也对我们做出了许多贡献，许多大公司都是如此，AWX是一个开源代码，是基于Ansible的。在下面的网站上是AWX贡献者，大家也可以去看一看。我的演讲就讲到这里，感谢大家聆听。



