微软下调Azure标准支持服务价格 从每月300降至100美元

微软下调了其Azure标准支持服务的价格，将其固定价格降低到每月100美元，使其与AWS为特定客户提供的服务保持一致。微软方面宣布在1月25日进行降价，并且声称将“大幅下降”。在降价之前，目前的价格是每月300美元。

微软下调了其Azure标准支持服务的价格，将其固定价格降低到每月100美元，使其与AWS为特定客户提供的服务保持一致。微软方面宣布在1月25日进行降价，并且声称将“大幅下降”。在降价之前，目前的价格是每月300美元。

常见问题页面上的内容显示，要想获得使用该价格的资格，Azure的客户必须直接通过微软在线服务协议（Microsoft Online Services Agreement，MOSA）在Azure.com上购买Azure标准支持服务。

企业协议（Enterprise Agreement）客户没有资格使用调整后的价格。但在美国符合标准的Azure政府客户将获得降价（从每月375美元调整到每月125美元）。

作为更新的Azure标准支持服务条款的一部分，微软还将重要支持案例（“严重性为A”）的初始响应时间从两小时缩短到了一小时。而Azure Germany被排除在此次降价和响应时间调整的范围之外。

那些已经在使用Azure标准支持服务的客户不需要采取任何措施就可以使用新的价格。从下一个计费周期开始，符合条件的客户将在现有合约剩余期限内每个月将获得200美元的信用额度。

而可供比较的AWS企业支持服务的起价为每个月100美元。另外，微软的下一级产品针对中型企业级客户的ProDirect支持服务的价格为每月1000美元。