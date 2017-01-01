微软Windows Server Core容器操作系统再次“瘦身”

微软对其已经将操作系统再次进行精简，据悉，该系统主要面向虚拟化和软件容器环境。

至顶网软件频道消息： 微软对其已经将操作系统再次进行精简，据悉，该系统主要面向虚拟化和软件容器环境。

以操作系统为人们所熟知的Windows Server Core，取消了诸如花哨的用户界面之类的非必要组件，以减少对系统资源的占用。这减轻了运行在服务器上的负载，因为减少了攻击面而增加了安全性。

微软对Windows Server Core最近一次的升级--17079版本，已经被压缩到只有1.58GB下载量，比以前的版本少了1/3。一旦下载和解压，占用3.61GB的硬盘空间。

微软项目经理Weijuan Shi Davis在一篇博客文章中表示，Windows Server Core团队成功应用了一些和缩小Nano Server镜像大小相同的技术。此外，团队还评估了GitHub代码库中的公开可用图片、反馈和论坛帖子，以查看哪些功能可以安全地剥离，而不会删除任何基本功能。

"我们考察了Server Core中所有可用的各种角色、功能和可选组件，并根据使用情况将其分解为几个部分：经常在容器中，很少在容器中，那些我们认为不会在容器中使用的，在容器中不支持的，"Davis说。

除了为Windows Server Core瘦身之外，团队还增加了在容器中安装Microsoft消息队列的功能，允许在网络上的应用之间进行异步通信。

微软还使其早期访问计划的成员Windows Insiders能够更轻松地测试新版本。 Windows Server Core现在可以执行从1709版本到最新版本的就地升级，而无需从头开始安装所有内容。