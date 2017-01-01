微软为Teams添加新的应用程序集成和应用程序商店

微软开始为Teams推出一系列新功能，该公司高管团队表示，这是该公司自去年3月份推出这项服务以来，推出的最大的新功能集。

至顶网软件频道消息：从今天——2018年1月29日起，微软开始为旗下基于聊天的Office 365工作空间微软Teams添加一系列新的应用程序集成和控制功能。

该公司的官员称这次更新是“自从Teams于去年三月份推出以来，最大的单次新功能更新。”

这里是更新的内容：

整合来自Office 365的应用程序和服务——例如Excel——以及来自Trello、InVision和SurveyMonkey等合作伙伴的应用程序和服务。用户可以直接在他们的对话中包含来自这些应用程序的信息，无需截屏或者使用超链接。

一个新的Teams应用程序商店将允许用户按照姓名、类别和集成类型（机器人、标签、连接器）查找新的Teams应用程序。用户可以选择将Teams中的应用程序展示在其个人应用程序界面中，或者特定渠道里。这个应用程序商店和微软商店不同，但是它将包含已经在微软AppSource企业应用程序商店中相同的应用程序。

一个新的、由微软地图API支持的、名为“Who”的应用程序，将允许用户在他们的组织内按照名字或者主题搜索人员。

在命令框中查询或命令应用程序的新功能。命令现在与搜索相结合，搜索框现在位于屏幕的顶端。

添加“斜杠命令”或快捷键，用户可以在这个命令框中进行输入，进行快速导航/操作，例如将某个人添加到团队或者呼叫同事。

这些功能都将于今天开始推出，而且微软表示，它们将“很快”出现在用户的Teams客户端中。

