微软收购了云联网游戏工具供应商PlayFab

微软正在展开对PlayFab的收购，这是一家为云联网游戏开发商提供平台和工具的公司，微软打算利用其与Azure的协同效应。

至顶网软件频道消息： 微软正在对PlayFab进行收购，这是一家跨平台的游戏工具供应商，但收购金额没有披露。

微软于1月29日宣布计划收购PlayFab，这是微软在2018年（日历年）发起的第二次收购了（第一次是文件存储厂商Avere Systems）。

微软的游戏副总裁Kareem Choudhry在博客文章中表示，PlayFab的工具是为了开发云联网的游戏而开发的，微软希望利用“我们在微软Azure上所做的工作来为游戏行业提供一个世界级的云平台”。

虽然微软一直在不断加大对企业市场的关注，但该公司在游戏领域的投入也比以往任何时候都要多。最近，微软的官员们表示微软可能会在未来几年内在Azure上推出流媒体游戏服务。

在今天的博客文章中，Choudhry强调了Azure和游戏之间的协同效应，称PlayFab平台是“Azure在游戏方面的自然补充”。

PlayFab目前服务着超过7亿游戏玩家，并被超过1,200个游戏用作后端。微软的官员表示，其客户包括迪斯尼、Rovio和Atari。

位于西雅图的PlayFab是四年前成立的。Hadi Partovi是PlayFab的顾问之一，他以前是微软的Internet Explorer团队项目经理。Partovi还参与创建了Tellme Networks，这家公司后来被微软收购了，并曾运营MSN门户。

去年，PlayFab宣布将使用IBM的Watson人工智能技术作为其平台的一部分。