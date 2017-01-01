谷歌与MobileIron合作创建云服务市场

该平台将允许经销商、企业、原始设备制造商和独立软件开发商购买云服务并将其分发给客户和员工。

至顶网软件频道消息：谷歌正在与企业移动管理公司MobileIron合作，建立一个白标签云服务市场，以便与来自云竞争对手的类似产品进行竞争。

两家公司宣布将把谷歌云（Google Cloud）的Orbitera商务平台与MobileIron的应用程序发行、安全和分析功能结合起来。

最终的结果是成为一个允许经销商、企业、原始设备制造商和独立软件开发商购买云服务并将其分发给客户和员工的平台，而且会注重企业数据安全。

主要的平台功能包括：

定制的服务包：运营商可以根据客户细分创建服务包。

定制品牌：这个市场中的运营商和客户都可以定制品牌。

统一计费：按月针对设备、数据、语音和第三方云服务统一计费。

安全云访问：安全地访问云服务。

使用分析：可跟踪员工正在使用的服务。

谷歌在一篇主题博客文章中写道：“和MobileIron合作，我们的目标是帮助企业更轻松快捷地创建一个集成市场，在这个市场中，他们的授权客户和合作伙伴可以访问应用程序，简化了计费、应用程序授权和身份验证，还能够使用谷歌云平台（Google Cloud Platform）作为后端计算和存储服务。”