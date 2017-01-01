培生携手微软亚洲研究院，以人工智能技术赋能个性化学习  

北京 2018年1月31日，继上一年成功发布英语学习应用“朗文小英”后，培生与微软亚洲研究院共同宣布签署战略合作协议，进一步深化合作。

至顶网软件频道消息： 北京 2018年1月31日，继上一年成功发布英语学习应用“朗文小英”后，培生与微软亚洲研究院共同宣布签署战略合作协议，进一步深化合作。

培生与微软亚洲研究院的紧密合作始于2017年9月，双方联合开发了朗文小英这一基于微信平台、以人工智能为驱动的交互式英语学习应用。朗文小英将培生的原版英语课程《朗文小学英语》（LWTE）与微软先进的人工智能技术完美融合，为学生打造个性化学习体验。

培生与微软亚洲研究院战略合作签约仪式

目前，全国过百所领先小学正在使用《朗文小学英语》作为英语教材，在过去十年中，这一教材已帮助逾20万小学生提高了英语能力。《朗文小学英语》是朗文家族的众多出版物之一，作为培生教育旗下的重要品牌之一，朗文已有近三百年的历史。培生一直致力于满足人们不断变化的教育需求。朗文小英结合了最优质的内容和最先进的科技，旨在帮助解决中国英语学习者在移动和人工智能时代的需求。

培生大中华区董事总经理林国章先生表示：“尽管提供给老师和学生的资源都已非常丰富，但英语教学依然充满挑战。朗文小英将得以打造一个包括线下课堂教学、线上课内学习、移动解决方案以及社交媒体在线辅导在内的同步学习环境。它不仅是课堂学习的补充，还能更加明确地呈现学生的表现，从而帮助提高教学效率和效果。”

由微软亚洲研究院提供的人工智能技术，赋予了朗文小英交互式的智能学习体验。20年来，微软亚洲研究院一直致力于推进计算机科学前沿技术的发展 — 探索技术的未来方向，不断寻求技术突破。尤其是在人工智能领域，微软的突破性研究成果引领整个行业在计算机视觉、语音识别和机器阅读等领域超越了人类的对照水平。这些成果加快了行业应用的进程，也使得培生与微软亚洲研究院的合作水到渠成。

微软全球资深副总裁、微软亚洲研究院院长洪小文博士表示： “朗文小英为利用微软人工智能技术赋能教育树立了一个很好的榜样。希望微软与培生的合作，能够改善语言学习体验，提高中国英语学习者的学习效果。同时我们看到，培生等教育行业的开拓者，正在探索如何利用人工智能技术进行数字化转型。作为技术推动者，微软非常高兴能够参与到这个过程当中。我们将不遗余力地通过‘数字化转型即服务’，助力各行各业的合作伙伴在数字化转型大潮中占得先机。”

微软全球资深副总裁、微软亚洲研究院院长洪小文博士

朗文小英提供了包括词法星球、听读魔法屋和语音加油站在内的几个关键模块，搭载了口语评测和自然语言处理两项关键技术。其中，口语评测部分由微软的语音识别和语音合成技术提供支持；语义理解、记忆曲线模型和发音错误检测等技术也在其中得以应用。“人机对话”的实现更为学习者听说技能的提升提供了强大的辅助。

培生的战略是以技术和服务驱动内容与评估，帮助可规模化地改善教学效果，提供个性化学习体验。微软则为众多机构提供了强大的平台和领先的创新科技，将智能注入到产品和服务当中。朗文小英是培生数字化转型最成功的案例之一，也展示了培生合作致胜的发展路径。

培生集团首席执行官范岳涵（John Fallon）

在培生集团首席执行官范岳涵（John Fallon）及来自培生和微软亚洲研究院的多位高层领导的见证下，双方于今日在北京签署了战略合作协议，共同推进此项合作。未来, 该项合作将可能惠及数百万中国及其它国家和地区的学习者。

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