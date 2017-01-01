微软第二季度表现强劲 但商业云收入环比增长、预订增长放缓

微软的商业云业务持续保持增长态势，但其环比增长速度似乎放缓了一些。

至顶网软件频道消息：微软的商业云业务持续保持增长态势，但其环比增长速度似乎放缓了一些。

企业软件第二季度的收入表现强劲，但由于《减税和就业法》的推出需要一笔支出。微软公布的第二季度非GAAP收益为75亿美元，合每股收益96美分，收入为289亿美元，同比增长12％。但由于税收上138亿美元的变数，微软本季度每股净亏损82美分。

华尔街曾预测微软第二季度每股收益为86美分，收入为284亿美元。

华尔街分析师在业绩报告发布前曾预计微软第二季度的表现因推出了XBox One X将受到Office 365和Azure利润方面忧虑的左右。税收变化方面也存在很大的不确定因素，因为微软手里握有1320亿美元的离岸现金。

微软在声明中并未大谈商业云的年度收入运行率，这是几个季度以来的第一次。CEO Satya Nadella表示，微软在物联网、大数据和人工智能方面的混合云产品和投资正在得到回报。

微软第二季度商业云收入为53亿美元，比去年同期增长了56％。但环比增长幅度却在缩小。商业云的年度收入运行率达210亿美元。

生产力和业务流程部门第二季度的收入为90亿美元，同比增长25％。Office 365商业许可则增长了41％，动态部门收入增长了10％。LinkedIn收入为13亿美元。

智能云部门第二季度收入为78亿美元，同比增长15％。 Azure收入增长了98％。

Windows OEM收入增长了4％，个人计算部门第二季度的销售额为122亿美元。