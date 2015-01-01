Hortonworks第四季度收入超预期 同期增长44％

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来源：ZDNet 2018年2月9日
关键字： 财报 Hortonworks
Hortonworks周四发布财报，2017财年第四季度收入高于预期，而净亏损则符合预期。Hortonworks该季度净亏损4820万美元，合每股68美分，营收为7500万美元，与去年同期比增长44％。第四季度非GAAP损失为每股24美分。
华尔街曾预测Hortonworks非GAAP损失为每股24美分，收入为7046万美元。
Hortonworks在2017年全年净亏损2.045亿美元，合每股3.08美分，营收2.618亿美元，同比增长42％。全年非GAAP损失为每股1.40美元。
华尔街曾预测Hortonworks全年非GAAP净亏损每股为1.42美元，营收2.572亿美元。
Hortonworks首席执行官兼董事长Rob Bearden在一份声明中表示，“我们在2017年取得了巨大的发展势头，全年创纪录的收入达2.618亿美元，并实现了第四季度运营现金流量的盈亏平衡。我们的产品组合广度、我们团队的执行力以及我们业务战略的重点为我们自己及客户奠定了坚实的基础。”
前景方面，Hortonworks预计今年第一季度的收入为7500万美元，全年收入在3.22亿美元至3.27亿美元之间，两项都符合预期。
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