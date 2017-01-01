Illumina在中国推出基因云计算平台，简单、安全、易扩展

Illumina在中国推出基因云计算平台，为蓬勃发展的中国市场提供强大的基因数据存储、分析和协作能力。

至顶网软件频道消息： 对身体健康的追求是人类孜孜以求的目标，为此研究人员发明了各种各样的技术手段，时下大热的精准医疗就是其中之一。精准医疗是以个体化医疗为基础，随着基因组测序技术快速发展的一种新型医学概念与医疗模式。在精准医疗中基因测序是基础，由于基因测序是一项需要高投入的技术，过高的技术门槛阻碍了这项技术的普及，因此研究人员一直正致力于降低其技术门槛，云计算就是具体的手段之一。

日前，基因测试行业领头羊Illumina在中国市场推出了一个名为“BaseSpace零维度”的基因云计算平台，作为一项公有云云服务，BaseSpace零维度有望降低基因测序的门槛，让更多人从基因测试技术中受益。此前，Illumina已经在美国和德国法兰克福提供BaseSpace云平台服务。所有的站点都将支持最近发布的iSeq测序设备，目前用户超过7万，是一个经过市场验证的基因云计算平台。

简单、安全的云服务

BaseSpace零维度基因云计算平台是Illumina提供的基因云计算服务，可以提供基因数据的存储、管理和分析，它让新兴公司能快速投入运行，帮助现有企业提高测序能力。同时，它提供给客户一个完整的生态系统，可以对Illumina平台产生的测序数据很方便地进行分析和管理，并支持各种文库，包括刚刚发布的AmpliSeq for Illumina化学试剂产品。

“自从这个云平台在国外推出后，一直有中国客户在关注这个平台何时进入中国。今天，BaseSpace零维度云平台终于落地中国，我们非常兴奋。它将为中国的基因行业提供一个强健的可扩展的数据管理和分析解决方案。” Illumina全球副总裁、大中华区总经理赵瑞林说。

据悉，利用BaseSpace零维度云平台，中国的研究人员可以在测序的同时向云平台上传数据。一旦测序完成，研究人员就可以立即使用一系列的工具进行分析，并开展科研合作。同时，零维度云平台上的合作工具支持精准医疗计划的不同研究小组，在属于同一个或不同机构的测序平台间进行协作。

在发布会上，illumina BaseSpace产品经理Jay Patel详细介绍了BaseSpace零维度云平台几个特点，包括即插即用、轻松分享、安全可靠、无限拓展。

Jay Patel表示，即插即用意味着用户只需要一根网线就可以非常简单地把Illumina的测序仪和BaseSpace云平台连接起来；轻松分享意味着可以不再使用传统的诸如硬盘等手段来传递数据，而是可以在授权后安全地和合作伙伴分享数据和测序的结果；安全可靠意味着这个云平台有全球标准的安全控制以及证书，所有的数据多点保存；无限拓展意味着结合云计算最大的优势——弹性计算，用户不用再担心突发的业务量。

“这个云平台命名为零维度，寓意用户可以在我们的平台上自由发挥，创造你们自己的业务流程，让这个平台能够真正的给业务带来价值。”illumina 生物信息副总监 BaseSpace产品负责人唐顺江在演讲时表示。

致力于为用户创造价值

BaseSpace零维度云平台交由位于北京的光环新网技术有限公司托管运行。这是一家Amazon网络服务公司的合作伙伴，获得ISO27001认证规范，符合中国地区的基因数据隐私和合规相关规定。

据唐顺江介绍，作为一种公有云服务，BaseSpace零维度云平台非常适合以下几个典型用户的场景：第一种是大型用户，他们可以通过企业版来实现Fleet management舰队管理，可以把很多单元之间进行对比，然后数据统一处理，或者远程监控，或者把很多数据统一在一起进行对比的分析。

第二种为对外提供服务的机构。基于BaseSpace零维度云平台可以做到高效的、可追溯自动化的管理。另外，一些小的实验室自己可能不做测序，也可以拿到这个数据基于这个平台进行生物信息的研究和探索。

而在收费方面，BaseSpace零维度云平台采用了多种方式。比如，每一个新的用户都有一个月的免费试用。试用期之后，如果客户想继续使用，有两种主要的付费模式：第一个模式是畅想包，这是一种基于单台机器的收费方式，一个畅想包对应一台仪器。只要客户买了这个畅想包，在一年之内可以没有任何资源限制地使用该云平台。第二种收费模式是充值付费的模式，客户可以先充值然后再使用，随充随用。

唐顺江告诉记者，BaseSpace研发的初衷并不是把盈利作为第一目标，而是更希望在整个产业链上起到引领的作用，让大家都能够在这个平台上互相协作，给用户带来最大的业务价值。