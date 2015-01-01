微软针对中小型企业推出Dynamics 365 for Marketing公开预览版

微软的Dynamics 365 for Marketing服务终于推出了公开预览版，并设立了2018年4月的新交付目标。虽然距离最终的正式交付还有相当长的一段时间，但是微软的Dynamics 365 for Marketing服务终于推出了公开预览版了。

微软的Dynamics 365 for Marketing服务终于推出了公开预览版，并设立了2018年4月的新交付目标。虽然距离最终的正式交付还有相当长的一段时间，但关键是微软的Dynamics 365 for Marketing服务终于推出了公开预览版了。

Dynamics 365 for Marketing是微软针对中小型企业的市场营销模块。微软建议企业客户用Dynamics配合Adobe的Marketing Cloud。Dynamics 365 for Marketing也试图替代微软Dynamics Marketing产品（这是建立在微软Marketing Pilot市场营销自动化收购来的技术的基础之上的一款产品），微软的官员们在2016年表示，他们停止了这款产品。

Dynamics 365 for Marketing支持多渠道活动（电子邮件/社交/ SMS）、目标客户管理、活动管理、市场分析以及与Dynamics 365 for Sales的集成。根据MSDynamicsWorld.com的报告，这听起来像是LinkedIn基于帐户的整合，这一点将在这个应用程序向前发展时得到加强。

微软的官员们对MSDynamicsWorld表示，微软公司的目标是在2018年4月前后全面推出Dynamics 365 for Marketing。预览版目前可以在美国、澳大利亚、加拿大、日本和一些欧洲国家使用。

微软过去几年一直在研究一个新的、由微软构建的Dynamics Marketing应用程序。早在2016年12月，其功能列表就发生过泄漏事件，而微软一直希望在2017年春季推出Dynamics 365 for Marketing。

去年，微软完全修改了其Dynamics战略，将更多的模块和服务转向“自助”。对于中小企业来说，微软最终在去年年底交付了Dynamics NAV 2018的本地版本，而该产品的云版本将在2018年上半年推出。