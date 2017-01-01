微软计划打造基于区块链的分布式身份管理平台

微软今天透露，计划利用区块链技术解决个人数据和身份管理等在线管理问题。

至顶网软件频道消息：微软今天透露，计划利用区块链技术解决个人数据和身份管理等在线管理问题。

微软是ID2020联盟成员，该平台的构建是微软为ID2020联盟所做事情的一部分。ID2020联盟是一个全球性公私合作伙伴关系机构，目标是帮助全球缺乏任何法律形式身份的11亿人。微软计划利用旗下现有的区块链技术帮助ID2020实现全球可用的身份管理系统的目标。

微软身份部门项目经理Ankur Patel在一篇博文里写道，“我们可以为增强每个人的力量做许多更多的事情。在我们向往的世界里，那些生活在当下而没有可靠身份证件的几亿人都终于可以实现我们共同的梦想，例如为我们的孩子提供教育、提高我们的生活质量或创业。”

Patel还进一步做了解释，作为实现此愿景的一部分工作，微软认为 “每个个体拥有和控制自己的数字身份的所有要素至关重要”。他表示，要做到这一点，办法是通过一个“安全的加密数字中心，他们可以在数字中心存储自己的身份数据并轻松地控制对该数据的访问”，这样的数字身份是一种“自主性数字身份，它比任何一家公司或组织都要大“。

很多帖子都在谈论这样的平台背后的高大目标，Patel表示，微软会尝试采取分散式身份的做法，会将分散式身份支持添加到现有的微软授权（Microsoft Authenticator）应用程序里。

有关集中身份管理的概念并不新鲜。微软的目标听起来不错，而福布斯则指出，“从长远来看，这可能是微软在分散互联网空间的一步棋，诸如谷歌、Facebook一类的公司是将公司的财务未来建立在监听用户群的基础上，而微软则通过此举就摆出了我们不是这样的一家公司的姿态。”