IBM与Unity合作将Watson融入虚拟现实环境

IBM今天宣布与Unity Technologies Inc.建立合作伙伴关系，Unity Technologies Inc.是一家热门游戏引擎制造商，被称为业界应用最广泛的虚拟应用平台。该软件还适用于打造增强现实服务。

至顶网软件频道消息：企业已经开始认真试验如何在工作环境中应用虚拟现实，以简化产品设计等任务。现在，IBM正在寻求利用这一趋势。

IBM今天宣布与Unity Technologies Inc.建立合作伙伴关系，Unity Technologies Inc.是一家热门游戏引擎制造商，被称为业界应用最广泛的虚拟应用平台。该软件还适用于打造增强现实服务。IBM已经与Unity合作为该平台构建了一个开发工具包，让企业可以在他们的项目中使用基于云的Watson人工智能套件。

该产品带来了几项主要功能，第一个也可以说是功能最多的是，能够使用Watson Visual Recognition分析虚拟环境中的对象。

由IBM赞助的黑客马拉松期间创建的项目，可利用该服务让用户使用控制器绘制对象，然后将草图自动转换为3-D模型。例如，一个在建筑项目上合作的建筑师团队，可以使用这种功能来简化头脑风暴会。Watson Visual Recognition还可以标记关于对象的重要细节，执行面部识别和其他类似的任务。

这个图像分析功能还加入了处理语音的功能。据IBM介绍，企业客户可以利用Watson套件的语音识别和分类服务，让用户通过语音命令与VR环境进行交互，甚至有可能在必要时执行自动翻译。

IBM的加入有助于提升新兴企业对VR和AR潜在商业应用的兴趣，特别是在Unity平台上。但在短期内，IBM最大的收入机会可能是视频游戏开发者，这在Unity用户群体占到了绝大多数。

电子游戏产业是一个庞大的市场，去年仅在美国就创造了360亿美元的价值。此举也引起了IBM竞争对手的注意。例如，AWS提供了专门面向游戏开发者的多种云工具，还在去年底强化了产品线，发布名为Sumerian的服务用于设计VR环境。