IBM Watson以CIMON为载体飞往太空

IBM公司的Watson将以一颗重量为11磅的人工智能笑脸球为载体前往国际空间站，并在那里展开自己的太空之旅。

至顶网软件频道消息：IBM公司的Watson将以一颗重量为11磅的人工智能笑脸球为载体前往国际空间站，并在那里展开自己的太空之旅。

这颗球体名为CIMON，将于今年6月由德国宇航员兼科学家Alexander Gerst带入国际空间站。其将作为一套实验辅助系统，用以支持宇航员们的日常工作。

作为一颗拥有“极富表达能力的面孔”的球体，CIMON将首先协助Gerst进行一系列测试，包括晶体实验、根据视频解开魔方并执行复杂的医学实验。

IBM公司在本周一发布的博文中指出，“CIMON的数字化面孔、语音与人工智能应用将使其成为宇航员们的‘同事’。这种‘合作关系’将有利于宇航员们顺利按照指定的实验清单逐步完成工作，并与这一交互式助手进行真正的对话。”

利用Watson作为其人工智能基础，CIMON正在接受训练以识别所处环境及人类交互伙伴，同时获得文本、语音与图像处理能力以及检索特定信息及发现的能力。

在另一份声明当中，负责CIMON硬件设计的空中客车公司微重力负载负责人Manfred Jaumann解释称，“CIMON将成为首套基于人工智能的任务与飞行辅助系统”，其属于一种“自由飞行器兼飞行大脑”，将与宇航员们进行互动、援助与学习。

CIMON研究项目的核心在于研究宇航员群体在执行长期太空任务时所发生的群体性心理效应。考虑到未来可能尝试将人类送往火星，心理因素对于此类太空探索而言无疑是一种重要的考量因素。IBM公司指出，“我们预计这种援助系统在地球上也将拥有光明的发展前景，包括服务于医院或者支持日常护理工作。”

按照计划，CIMON将于今年6月6日在哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场随ISS Expedition 56/57机组人员一同进入太空。

