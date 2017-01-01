CNCF基金会宣布：Kubernetes发展迅速成为首个“毕业”项目

在近日举行的Open Source Leadership Summit（开源领袖峰会）上，Cloud Native Computing Foundation基金会首席运营官Chris Aniszczyk宣布，Kubernetes已经成长为一个成熟的开源项目。

至顶网软件频道消息： 在近日举行的Open Source Leadership Summit（开源领袖峰会）上，Cloud Native Computing Foundation基金会首席运营官Chris Aniszczyk宣布，Kubernetes已经成长为一个成熟的开源项目。

目前，Kubernetes是增长最快的开源项目之一。Krihelinator是一个跟踪Github上流行项目的工具，根据该工具显示， Kubernetes被评为第二大最受欢迎的开源项目，无疑是开源历史上发展速度最快的项目之一。

Cloud Native Computing Foundation (CNCF)基金会成立于2015年，旨在使云原生的计算具有普遍性和可持续性。云原生应用是现代化的应用，这些应用被设计为微服务、打包为容器、并部署在弹性虚拟基础架构上。自成立以来，CNCF基金会已成为Prometheus、Opentracing、Fluentd、gRPC和envoy等相关项目的托管方。

Kubernetes被创业公司、平台供应商和企业广泛采用。Amazon、Google、IBM和微软都提供了在容器即服务（CaaS）模式下的托管Kubernetes。开源生态系统拥有数十家厂商开发各种覆盖涵盖Kubernetes日志记录、监控、自动化、存储和网络的工具。系统集成商也有专门基于Kubernetes的实践和产品。像Uber、Bloomberg、Blackrock、BlaBlaCar、纽约时报、Lyft、eBay、Buffer、Squarespace、Ancestry、GolfNow和高盛等许多跨国公司也都在生产环境中大规模使用Kubernetes。 Redmonk是一家以开发人员为中心的研究公司，根据Redmonk的数据，71％的财富100强企业使用容器，50％以上的财富100强企业使用Kubernetes作为他们的容器编排平台。

在现有的CNCF项目中，Kubernetes是第一项"毕业"的技术。据CNCF称，"毕业"的关键标准是有一批公开项目采访方清单，至少是针对主存储库的，此外还得有两个大型组织是主要贡献者。

考虑到Kubernetes已经得到了Google、IBM、Red Hat和华为等公司的关注，所以说Kubernetes从目前状态中"毕业"也就不足为奇了。根据Stackalytics的数据，Google仍然是Kubernetes最大的贡献者，Red Hat紧随其后。

Kubernetes在容器编排大战中赢得了胜利。两个替代方案--Docker Swarm和Mesosphere DC/OS--都支持该项目，Kubernetes已成为运行云原生工作负载的事实上的标准编排平台。

Kubernetes一直是一个管理良好的开源项目，努力在商业实施和维持社区贡献之间取得适当的平衡。Google致力于使其成为最佳容器管理平台也是Kubernetes取得成功的关键原因之一。有很多厂商都希望Kubernetes项目具有商业可行性。发布节奏、治理和工作组结构都有助于Kubernetes项目取得全面成功。Kubernetes已经成为目前管理最好的开源项目之一。未来几年，Kubernetes将成为企业和公共云厂商基础设施的基石。