VMware宣布VMware Cloud on AWS启动全球扩张

VMware周三表示VMware Cloud on AWS现已在AWS伦敦地区推出，标志着这项混合云服务自推出不到一年时间内进行的首次全球扩张。

至顶网软件频道消息： VMware周三表示VMware Cloud on AWS现已在AWS伦敦地区推出，标志着这项混合云服务自推出不到一年时间内进行的首次全球扩张。

VMware Cloud on AWS以前仅在AWS美国西部和东部地区提供，它在AWS云上运行VMware的企业级软件定义数据中心（SDDC），让客户可以跨公有云、私有云或者混合云环境运行任何应用。

有了这项服务，VMware的vSphere、VSAN和NSX都可以在AWS云上运行。该服务经过优化，可在专有的裸机AWS基础设施上运行。

这次发布的还有对VMware云组合和合作伙伴网络的更新，以及一项集中管理日志的云服务。这个名为VMware Log Intelligence的新服务使用机器学习算法和实时日志分析功能，为基于VMware的数据中心和VMware Cloud on AWS提供运营见解。

除了现有的对AWS、Microsoft Azure和VMware私有云数据中心的支持之外，VMware还表示，其Cost Insight服务现在还提供了针对工作负载迁移到VMware Cloud on AWS的成本分析功能。

与此同时，VMware表示，之前公布的针对IBM Cloud和VMware Cloud on AWS的Hybrid Cloud Extension服务现在已经全面上市。这些扩展服务旨在帮助企业管理应用迁移，几乎不需要停机或不需要跨vSphere环境进行修改。VMware表示，它还扩展了Wavefront度量监控和分析服务，支持VMware Cloud on AWS。

在合作伙伴方面，VMware表示，vCloud Director 9.1的最新版本将允许云提供商将服务与自定义工作流程和用户界面可扩展性进行集成。此外，VMware合作伙伴现在可以通过实施VMware Certified Reference Design来实现VMware Cloud Verified设计。

VMware产品和云服务首席运营官Raghu Raghuram在新闻发布会上说："支持一套复杂的新应用和现有应用的需求，正在推动着云的普及，而对应用的需求正在推动云的决策。"

"VMware Cloud为客户提供了前所未有的灵活性，让客户可以开发任何类型的应用，并将这些应用部署到任何云上，交付给任何设备，同时利用跨云的一致基础架构，以及跨任何云且具有一致性的操作。"