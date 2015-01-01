 Dynamics 365商业中心：微软即将推出针对中小型企业的Tenerife云ERP服务

微软针对中小型企业（SMB）的“Tenerife”ERP服务敲定了正式名称和发布日期。 Dynamics 365 Business Central （Dynamics 365商业中心）将于4月2日开始推出。

至顶网软件频道消息：

微软针对中小型企业（SMB）的“Tenerife”ERP服务敲定了正式名称和发布日期。 Dynamics 365 Business Central （Dynamics 365商业中心）将于4月2日开始推出。

除了上述基本信息外，微软尚未透露更多有关Business Central的信息。笔者曾询问过定价、迁移和其他信息，但未收到回应。

微软Business Central网站日前发布了有关信息。网站列出了Tenerife服务的两个版本：Essentials（基本版）单用户每月70美元，Premium（高级版）单用户每月100美元。

业界一段时间来对商业中心/ Tenerife已有所了解，微软和其他方也开始给出了一些具体细节，但软件即服务产品Business Central的细节仍颇为模糊，有些细节还相互冲突。

Dynamics软件和服务其实就是ERP / CRM，但微软官员不愿意在讨论他们的Dynamics产品时使用ERP / CRM的字眼。

Business Central的根是Dynamics NAV ERP平台。2016年时微软官员曾谈起“Madiera项目”， 微软官员将其描述成在NAV平台上构建的软件即服务新产品。当时首次推出的名字是商业版Dynamics 365 Financials。

去年，微软官员决定废除Dynamics产品系列中的企业/商业版之间的区别，而是不管任何规模的客户都用CRM / ERP模块取而代之。同时，微软仍在持续更新原来的NAV、Great Plains和AXE ERP内部产品。

Business Central的最简单形式其实就是云NAV，由微软托管，合作伙伴管销售。微软从去年12月开始推出旗下最新的本地NAV版本 Dynamics NAV 2018。

微软将NAV 2018与Office 365、Dynamics for Sales、Cognitive Services（针对库存项目、联系人等的图像识别）、Power BI和Flow等整合在一起并在推广时将其作为主要卖点。Business Central和这个最新版本的NAV在很大程度上共享了相同的代码基础。

据笔者所知，一般认为Business Central就是商业版Dynamics 365 Finance 和Operations的替代品。据MSDynamicsWorld.com的资料，Business Central将提供三种版本：基本版、高级版和团队成员版。

中小企业金融/运营领域仍有容纳更多竞争对手的空间，特别是以云为中心的竞争对手。

企业应用咨询公司主管Joshua Greenbaum表示，“一个比较小众的市场是'Quickbooks之后我们做什么？ “该市场一直都还有相当的规模，而且，这些公司都渴望能够以合理的理由（成本、安全性、现代化、新用户体验）转向云。”

Greenbaum 表示，“Business Central有一些有意思的竞争对手，诸如Acumatica（一些前软件人士、首席执行官Jon Roskill和董事会成员Kirill Tatarinov的本部）的公司正在利用云ERP应对该市场。Salesforce.com生态系统中的Rootstock也是这样的公司。很明显，Business Central及类似的公司也在寻找为Netsuite起始市场提供服务的机会，很多人认为该市场目前处广泛开放状态。“

Greenbaum补充表示，微软面临的最大挑战和任务之一是就旗下Dynamics 365计划和策略改善与客户、合作伙伴和分析师/记者社区的沟通方式。笔者十分同意这一点。

在本文完稿前，微软发言人就关于Business Central的几个问题给出了答案：

微软多久更新Business Central一次？用户是否必须立即进行所有的更新？

答：微软计划每个月进行一次小更新，每六个月进行一次大更新。

相同的 NAV 2018的插件/自定义功能是否也适用于Business Central？

答：基于自定义的扩展及为NAV解决方案构建的扩展直接适用于Business Central。这个是NAV的发展，并非完全不同的平台。

Business Central是否使用/依赖通用数据服务（Common Data Service）？Business Central是否使用/依赖微软 Graph呢？

答：Business Central会把数据写入通用数据服务。Dynamics 365将使用通用数据服务API的数据，微软 365服务的数据将使用微软Graph API的数据。这两个API将共存。