 IBM推出Cloud Private for Data及精英数据科学咨询团队服务

至顶网软件频道消息: IBM宣布推出两项数据科学和人工智能服务:整合的私有云栈及精英咨询团队,旨在加快企业部署。

蓝色巨人上周五推出多项Cloud Data for Data(数据版云数据)的预打包和整合数据科学工具的扩展计划。 IBM的Cloud Private for Data(数据版私有云)是一个整合了数据科学、工程和应用程序的构建平台。

此前,蓝色巨人曾宣布过利用机器学习清理数据以及推出数据科学平台的计划概要。 Cloud Private for Data则是整合了来自物联网传感器、设备和电子商务的数据,因此企业可以构建分析应用程序。

IBM 的Cloud Private for Data涵括了IBM旗下Data Science Experience(数据科学经验)、管理、数据库和管理产品里各种工具。

技术细节方面,IBM Cloud Private for Data部署在Cloud Platform(云平台)上基于容器和微服务架构的应用程序层上。 IBM补充表示,Cloud Private for Data可以在多个云上运行,Cloud Private for Data有适用于各个行业的版本。

此外,IBM还推出了数据科学精英团队(Data Science Elite Team)服务,该团队是个顾问团队,旨在帮助企业解决在迁移到人工智能时遇到的数据科学问题。团队由数据科学家、机器学习工程师和专家组成,以达到优化决策的目的。

IBM的精英数据科学团队目前与超过50名客户有合作,团队成员超过30人。该精英数据科学团队的合作范围广泛,可以在两到三周内提供三到四个具体的交付方案。