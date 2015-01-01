Oracle第三季度财报超预期 其中云业务低于预期

Oracle奋起直追云计算大联盟的步伐近日又提速了，但是对于那些希望Oracle能更迅速追赶上这波科技行业最大趋势热潮的投资者们来说，这似乎还不够。

至顶网软件频道消息： Oracle奋起直追云计算大联盟的步伐近日又提速了，但是对于那些希望Oracle能更迅速追赶上这波科技行业最大趋势热潮的投资者们来说，这似乎还不够。

Oracle作为数据库和商业软件巨头，多年前就开始从安装在数据中心的许可软件，转型为在自己云数据中心内托管软件。据报告显示，在第三财季云运营的总体收入增长了32％，达到15.7亿美元，略低于分析师预期的15.9亿美元。

3个月前，Oracle曾预测云业务增长远远低于分析师的预期。Oracle总裁兼首席技术官Larry Ellison提到了将安装在客户数据中心的Cloud Machine软件和相关软件连接到Oracle数据中心的问题，因为客户数据中心和Oracle数据中心是完全不同的，不过显然这一担忧在最近一个季度有所减轻。

总体而言，除了某些成本（例如2017年每股83美分的税）之外Oracle是盈利的，比去年同期上涨20％，这超出了分析师此前调整预期之后的72美分。净亏损为40亿美元，合每股98美分，但这主要是与税收相关的一次性69亿美元的所得税费用。

根据FactSet进行的一项调查显示，Oracle收入增长6％，达到97.7亿美元，略低于分析师预测的97.8亿美元。

Oracle联合首席执行官Safra Catz在财报电话会议上表示，预计本季度的总体收入将增长1％至3％，每股调整后的利润为92美分至95美分，即固定货币的89美分至92美分。她表示，云计算收入增幅约为19％至23％，以不变货币计算的话是17％至21％，相比第三季度有所放缓。

投资者显然需要看到更多，因为股市在盘后交易中下跌近7％。由于Oracle的前景（特别是云业务）前景低于分析师预期，而且过去两个季度都持续了这种模式。在今天的正常交易中，Oracle股价下跌约0.6％，至每股51.95美元。不过，这与本月早些时候创下的每股52.97美元历史新高不相上下。

Pund-IT总裁兼首席分析师Charles King表示："鉴于云对公司未来的重要性以及Oracle在云市场中的整体份额与AWS、微软、谷歌和IBM等顶级厂商相比有些微不足道，所以投资者的谨慎担忧似乎是有道理的。"

据悉，Oracle传统的本地软件占季度收入的绝大部分，收入为64亿美元，增长4％。但是新软件许可的份额下降了2％，达到14亿美元，这使得云收入增长变得至关重要。

因为Oracle在基础设施即服务（IaaS）、基础计算、存储和网络服务方面的起步相比AWS、谷歌、微软比较晚，所以Oracle把更多重点放在了软件堆栈的更上层。

软件即服务应用（如Salesforce.com和Workday提供的那种应用）部分上涨了33％，达到11.5亿美元。这还远远落后于竞争对手的增长率，但联合首席执行官Mark Hurd表示，Oracle的企业资源计划和人力资源管理SaaS服务在该季度增长了65％。

Hurd表示："随着其他85％的应用客户开始将他们的应用迁移到云端，我们面前有巨大的机会，预计我们的SaaS业务规模将迅速翻番。"

平台即服务（例如Oracle自己的数据库，以及分析和应用管理）再加上IaaS增长了28％，达到4.15亿美元。但是将这两类业务汇总在一起，只能说明Oracle在IaaS领域落后于AWS和其他竞争对手。

Wikibon分析师Ralph Finos说："感觉他们在迁移和维护其客户群方面处于一个比较有利的位置。但我认为这将是一个漫长的磨合期，因为其中充满了复杂性。传统的内部人员不得不花费更长的时间。"

Oracle的其他开支方面：上个月宣布计划在全球新开放12座新数据中心，以支持其云平台，因为竞争对手AWS、谷歌和微软已经花费了数十亿美元来扩展他们的云运营规模。德意志银行分析师Karl Keirstead在上个月将Oracle下一财年的资本支出预估从2％提高到8％，总计21.6亿美元。