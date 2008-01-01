微软加入“纠正”开源许可证毛病的合作

来自微软以及CA Technologies、思科、HPE、SAP和SUSE的官员3月19日表示，他们将与有关供应商一起合作，为开源软件用户提供更多的"可预测性"。

至顶网软件频道消息： 来自微软以及CA Technologies、思科、HPE、SAP和SUSE的官员3月19日表示，他们将与有关供应商一起合作，为开源软件用户提供更多的"可预测性"。

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Red Hat在一份宣布新许可合规合作伙伴的新闻稿中解释说，"GPLv3里的终止方法更均衡，使用GPLv2和LGPLv2.x许可证的大型项目生态系统将受益。"

这些公司同意接受"共同整治版权承诺"并表示，他们在起诉或继续起诉那些被指控违反有关许可的人之前，会允许用户纠正及恢复他们的许可。（可在Red Hat的新闻稿查看更详细的有关特定法律措辞。）

微软的博客贴出了与这些厂商围绕开放源代码许可证合作的决定，博文指，GPLv2代码的许可证持有者将获得"合理的时间去纠正许可证合规性问题"。

此举是微软欲成为开源生态系统领导成员的新动作。微软在今天发布的博文里指，微软10年前就提供了一个GPLv2项目（名为ADOdb的PHP数据库抽象层）的补丁。

想起来也真是太神奇了，仅仅十多年前，微软曾威胁Linux供应商称免费和开源软件侵犯了微软的235项专利。微软2007年曾极力公开反对GPLv3，称其企图"推翻微软与业界及客户共同建立起来的专有和开源技术之间的桥梁"。