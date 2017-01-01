IBM Watson变身企业语音助理 并对意图进行训练 

IBM将其认知计算平台Watson变身为企业的新语音助手。目前，Watson Assistant结合了两个Watson服务Watson Conversation和Watson Virtual Agent，为企业提供更先进的会话体验，并且可以预先对各种意图进行训练。

IBM将其认知计算平台Watson变身为企业的新语音助手。目前，Watson Assistant结合了两个Watson服务Watson Conversation和Watson Virtual Agent，为企业提供更先进的会话体验，并且可以预先对各种意图进行训练。

IBM表示，此举旨在让Watson Assistant成为一种开箱即用的白标式服务，与Watson API相比，可以更容易地嵌入到面向消费者的产品中。

IBM全球物联网产品副总裁Bret Greenstein表示：“大家都在尝试使用这款API来打造一个助理，但仅仅通过API来打造会话智能助理确实是一件很困难的事情。我们意识到我们需要为那些消费类品牌构建托管服务。”

由于Watson Assistant是白标的，所以企业组织可以使用自己的品牌和声音提示配置系统，也可以使用自己的数据集来训练系统。如果他们没有合适的数据，IBM计划提供行业特定的训练模式，以帮助启用和运行Watson Assistant。

IBM还强调企业保留有数据的所有权。Greenstein表示：“这与面向消费者的助理不同，”这里他暗指亚马逊及其Alexa助理，但他没有具体指明。

“世界已经准备好迈向会话界面的下一步，”Greenstein这样说。

IBM Watson Assistant首先瞄准了旅游和汽车行业。IBM表示，Harman正在使用Watson Assistant作为其车载信息娱乐平台的一部分，慕尼黑机场也在其Pepper机器人内部使用Watson Assistant，为乘客提供指引。其他客户还包括Motel One、Chameleon Technology、Kaon、AirWire、苏格兰皇家银行和欧特克。