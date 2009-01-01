微软为OCP计算项目推出云SSD存储新规范

微软正在继续向Open Compute Project提交潜在的新规范。在美国圣何塞举行的Open Compute Project（OCP）美国峰会上，微软推出了Project Denali，一项用于SSD固件接口标准化的规范。

微软正在继续向Open Compute Project提交潜在的新规范。在美国圣何塞举行的Open Compute Project（OCP）美国峰会上，微软推出了Project Denali，一项用于SSD固件接口标准化的规范。

（你没有看错，微软重新使用由SQL Server 2012团队命名的Denali代号。）

以下是微软对Denali新规范的解释：

“Project Denali是Open Channel的标准化和演进，它定义了SSD与主机中标准接口SSD的角色。介质管理、纠错、坏块映射、闪存生成特有的其他功能都保留在设备上，同时主机接收随机写入、传输连续写入流、保留地址映射并执行垃圾收集时，Denali允许在主机端支持FPGA（现场可编程门阵列）或微控制器。”

微软正在与CNEX Labs一起开发Project Denali，其他支持伙伴包括Marvell、Broadcom、英特尔、LiteOn、三星和SK海力士。

微软方面表示，预计在未来几个月内完成Denali规范，并在今年晚些时候推出。此外，微软还在推进另一个开放计算贡献的项目。

去年年底，微软推出了加密微控制器标准Project Cerberus。今天微软方面表示，正在准备向社区提供Cerberus的硬件实施，以便协作和采用。

去年微软曾将Cerberus成为是Project Olympus的下一个阶段，Olympus是微软为OCP贡献的数据中心服务器设计。微软自己在其Azure Fv2虚拟机系列中部署了Project Olympus硬件，客户可以从包括Wiwynn和ZT Systems在内的各种OCP解决方案提供商处购买Project Olympus硬件。

微软于2014年加入了开放计算项目（OCP），是该组织交换抽象接口（SAI）项目的创始成员和贡献者。OCP发布开放硬件设计，旨在用于相对低成本地构建数据中心。OCP已经发布了主板、芯片组、布线、通用插槽、连接器以及开放式网络和交换机的规格。