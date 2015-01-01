红帽发布Q4稳健财报 云产品继续抢眼表现

开源软件公司红帽公布了稳健的第四财季报告，使其在盘后交易中股价上涨了5％多。

至顶网软件频道消息： 开源软件公司红帽公布了稳健的第四财季报告，使其在盘后交易中股价上涨了5％多。

根据财报，红帽在该季度净亏损1250万美元（合每股7美分），与不少在刚刚结束的季度中出现亏损的科技公司一样，红帽将亏损归咎于美国总统特朗普最近推出的税改带来一次性影响。

尽管如此，红帽还是能够在除去一定成本（例如股票薪酬为每股91美分）之后实现盈利，营收为7.72亿美元，与去年同期相比增长23％。这远高于华尔街预测的每股81美分收益，收入为7.611亿美元。

该季度红帽的主要成功来自于订阅收入，这部分业务的收入达到6.83亿美元，同比增长22％。红帽表示，其大部分订阅收入来自其基础设施产品，同时也强调了应用开发技术的增长，收入同比增加39％。

这些应用开发技术正在迅速成为红帽业务的重要推动力，特别是软件容器产品。红帽在容器技术上下了很大功夫，首先是它的OpenShift平台即服务产品，该产品将Kubernetes容器编排平台与Docker容器集成在一起。最近，红帽宣布了今年迄今为止最重要的收购之一，也就是于1月以2.5亿美元收购容器初创公司CoreOS，表示着红帽朝着这个方向迈出的重要一步。

红帽公司首席执行官Jim Whitehurst在一篇纪念公司成立25周年的博客文章中指出，软件容器技术允许应用在不更改的情况下运行在各种计算机和操作系统上，这可能是红帽未来战略的一个重要组成部分。

“我非常自豪我们已经在Kubernetes方面建立了领导地位，并为OpenShift做出了贡献。但这不仅仅关乎技术。事实上，我们现在被视为容器领域的领导者，这是下一代的计算和应用架构。我们最近收购的CoreOS是红帽在这方面的最新举措。”

红帽的OpenStack和Network Functions Virtualization基础架构产品也在财报中发挥了重要的作用，未来对OpenStack的支持将超越传统的电信公司客户群，Whitehurst在分析师财报电话会议上这样表示。该季度红帽的十大OpenStack新客户中，有九家不是电信公司，大部分都是金融服务行业的企业。

“红帽将继续撼动数据中心市场，”SiliconANGLE联席首席执行官、分析师Dave Vellante这样表示。

红帽还为目前这个季度发布了令人鼓舞的收入指引，预计每股盈利为68美分，营收在8亿美元至8.1亿美元之间。华尔街预测的收益为72美分，营收为7.95亿美元。

Pund-IT总裁兼首席分析师Charles King表示：“红帽在盘后交易中股价的大幅上涨，突显了今日市场好消息所带来的价值，特别是展现了对未来几个季度前景的乐观预期。第四季度稍显疲软的部分，将被2019年全年的乐观前景所弥补。”

红帽预计全年每股收益在2.25美元至2.28美元之间，营收在34.25亿美元至34.6亿美元之间。