IBM大中华区董事长陈黎明带你回顾不一样的 Think 2018

3月，IBM Think 2018大会在拉斯维加斯举行。大会展示了IBM在人工智能、量子计算、区块链等领域的黑科技及其应用，并通过1000多场对话交流，为来自全球40000多位的技术专家与行业领袖提供了零距离互动的平台。

3月，IBM Think 2018大会在拉斯维加斯举行。大会展示了IBM在人工智能、量子计算、区块链等领域的黑科技及其应用，并通过1000多场对话交流，为来自全球40000多位的技术专家与行业领袖提供了零距离互动的平台。

在现场，IBM大中华区董事长陈黎明不仅介绍了大会的亮点和来由，解读了“智慧商业”的寓意及IBM重提“智慧”的用意，还亲自带大家走进展区，重点介绍了四大campus。

戳视频与IBM大中华区董事长陈黎明一起回顾Think 2018亮点

WHAT？

什么是智慧商业的内涵

IBM董事长、总裁及首席执行官Ginni Rometty在大会上表示，人类社会的发展正处在一个关键的时刻，商业与技术同时在变化，而这样的变化将让整个世界发生改变。

IBM董事长、总裁及首席执行官Ginni Rometty

她提出，科技与商业变革在过去60年里出现了两次指数级增长的拐点，其中一个主角是摩尔定律，而另一个则是Matcalfe（梅特卡夫）定律。同时，她还自信地提到，“Watson定律”（Watson’s law）将催生未来新一代指数级增长的时代。

为此，企业必须从三个方面主动变革。一是利用好数字平台，二是推动流程学习，三是用数字智能为人赋能。而这也对应IBM智慧商业的三个内涵——Platform、Process和People。

WHY？

IBM为何重提智慧

据此，至顶网记者在大会现场采访了IBM大中华区董事长陈黎明。据他介绍，IBM Think由IBM以往的Watson世界大会、Interconnect云大会、Amplify大会、合作伙伴世界大会等7个不同的大会整合而来，是有史以来规模最大的一次盛会。

“‘Think’由IBM创始人沃森提出，并将其带到计算制表记录公司（CTR）及其子公司，从此成为了IBM的第二品牌。”陈黎明表示，“围绕这一口号，大会展示了IBM最新的科技、最新的创新和最新的理念，尤其是新的科技在行业中的应用。”

谈及“Put Smart to Work”，我们都知道，这并不是IBM第一次谈“智慧”。十年之前，IBM就提出“智慧地球”概念，包含三个要素，即“3I”——物联化、互联化、智能化，核心在于把新一代的IT、互联网技术充分运用到各行各业，把感应器嵌入、装备到全球的医院、电网、铁路、桥梁、隧道、公路、建筑、供水系统、大坝、油气管道，通过互联网形成“物联网”。而后，通过超级计算机和云计算，使得人类以更加精细、动态的方式和生活，在世界范围内提升“智慧水平”，最终打造互联网与物联网为一体的智慧地球。

此后，大量关于“智慧”的概念层出不穷，如智慧交通、智慧医疗、智慧城市、智慧能源等等。

对此，陈黎明解释道，当我们今天再谈智能时，虽与过去的概念互为关联，但仍不可同日而语。如今，技术已经出现了飞跃性发展，尤其在人工智能层面，技术与商业场景的深入结合，将给商业带来无限商机。

同时，他还指出，作为企业而言，最重要的是要挖掘自身的潜力，让数据为自己服务。“目前，我们通过互联网所能搜索到的数据其实只占总数据的20%，另外80%的数据都在企业的防火墙后面，而如何充分发挥这些数据的潜力，挖掘它们的价值，正是企业应该考虑的主要问题。只有这样，才能让数据给企业带来行业洞察，形成客户管理方面的优势、流程方面的优化以及人力资源管理方面的提升。”陈黎明表示。

HOW?

如何用黑科技实现智慧商业

那么，如何达到这样的目的，让企业真正地成为“智能企业”呢？

陈黎明亲身带大家一起走进Think大会展区，并重点介绍了IT基础架构、商业和人工智能、云计算和数据、安全和业务永续四大专区。

亮点一：量子计算

在IT基础架构专区，有一个非常抢眼的“吊灯”，据陈黎明介绍，这正是IBM 去年公布的50个量子比特位的量子处理器原型。这无疑是人类在计算力上取得的一个重要进展。相比传统计算，量子计算可以实现基于量子叠加态的重叠计算，可以处理海量数据、海量因素、海量维度。其远远超过了传统计算机的运算速度，而且有前景的行业将覆盖生物、化工、新药、新材料研发、金融安全等多个领域。

IBM 50个量子比特位量子处理器原型

“我相信，随着技术的不断进步，未来量子计算机将变得更加小型化、常规化，在现有基础上得到更好的发展，为人类解决更为复杂的问题。”陈黎明表示。

亮点二：让人工智能走进商业

此外，陈黎明还介绍了人工智能与商业专区的两个解决方案。一是让“毫秒”级质检成真的智能“机械臂”，二是采用了IBM的IoT技术的“懂”人们需求的智慧豪车。

他表示，如今市场中的消费者对产品的缺陷几乎是零容忍，因此产品质量检测变得尤为重要，传统的生产模式中需要投入大量的人力进行检测，不仅成本大，效率还低。该方案通过传感器、图像识别、大数据分析等技术，能够在生产线上及时检测产品缺陷，使得拍照、检测、分析、分拣在毫秒之中得以完成。

此外，展区现场的豪车毫无疑问也吸引了巨大的人流量。据陈黎明介绍，该应用是IBM与HARMAN公司联合创新成果。Watson IOT技术使得车与车、车与道路之间能够进行交互，让车主能够通过实时反馈到平台中的各项指标信息，了解车本身的运行状况、各个部件的使用情况等，还可以关联家居数据，给车主生活建议。

亮点三：区块链场景应用

在云计算和数据专区，我们还看到了最近的“网红”——区块链技术。针对咖啡从种植到、运输再到消费，展区展示了区块链技术在整个供应链过程中的场景应用，以保证食品的可追溯、可溯源，确保食物安全。

如今，全球许多零售企业都将食品安全的赌注押在了区块链上，认为该技术能够大大提升食品安全保障。沃尔玛食品安全副总裁Frank Yiannas就曾表示："区块链技术带来了全球食品系统端到端透明化的新时代，它使得项目参与者得以借助强大的可信网络及时快速地分享信息。"

而IBM作为HyperLedger区块链开源项目的代码的最大贡献者之一（占90%），在去年就推出了一项全新的企业级服务，允许企业使用Hyperledger中的区块链代码，在其云服务平台上构建应用程序。

与此同时，IBM还与沃尔玛合作，在全球范围内推出了食品安全区块链项目，对区块链技术展开测试，从而追踪产品从农场到商场货架的运输轨迹。追踪所用时间从以往的数日甚至数周，缩短到仅几秒。

“总而言之，区块链技术将在未来影响人们未来生活和工作的方方面面。”陈黎明说。

MORE！

n个人眼中的n个Think

值得一提的是，包括IBM全球合作伙伴事业部大中华区总经理叶明，IBM大中华区科技合作部总裁姜锡岫，IBM副总裁、大中华区云计算业务总经理张永健，IBM副总裁、大中华区硬件系统部总经理侯淼，IBM大中华区企业与商业业务部总裁郑小聪在内的几位IBM大中华区leader也都来到了大会现场。

大家一起来看看IBM大中华区董事长陈黎明及各位与会嘉宾眼中的Think大会：