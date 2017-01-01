IBM宣布针对云原生应用推出Microclimate开发平台

IBM公司正在向软件编码人员伸出援手，提供了一种名为Microclimate的新应用程序开发环境，该环境支持多个云平台。

至顶网软件频道消息：IBM公司正在向软件编码人员伸出援手，提供了一种名为Microclimate的新应用程序开发环境，该环境支持多个云平台。

IBM认为，Microclimate拥有开发人员简化并加速应用程序创建和部署所需要的一切。 Microclimate是一个“端到端的框架”，可用于开发过程的每个阶段，从编写第一行代码到在应用程序投入生产后监控其的性能。

Microclimate的主要想法是开发人员可以在框架内构建应用程序，然后在任何云或信息技术基础架构上运行它们。为此，它使用了Docker容器，隔离了应用程序，以便它们可以轻松切换到不同的环境，包括公共和私有云，甚至个人笔记本电脑上。

在一篇博客文章中，IBM混合云开发人员体验（Developer Experience for IBM Hybrid Cloud）副总裁Andy Hoyt表示，Microclimate的一个主要特点是支持基于微服务架构的应用程序开发。它使微服务——作为基于容器的应用程序组件——能够相互协作，而不管它们是在哪里建立的。Microclimate还与IBM Cloud Private集成，后者是IBM基于容器的平台，用于开发本地部署软件或私有云中的软件。

Microclimate的另一个关键特性是支持多种框架、运行时、集成开发环境、工具链和渠道。这意味着开发人员可以在这个平台上，使用他们已经熟悉的工具和服务构建应用程序。

Hoyt表示：“我们创建Microclimate的目标是简化开发过程，这样你就可以花更多的时间来编写代码，更少地将时间花在拼凑创建出色应用程序需要的所有服务上。”

Microclimate的其他功能包括集成的诊断服务，可以帮助解决开发过程中可能出现的任何问题，以及集成的DevOps渠道，可以帮助开发人员更快地将他们的创作带到门外。