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微软开始推出Azure可用性区域 提供数据中心故障保护

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微软日前面向普通用户推出Azure可用性区域（Azure Availability Zones），首发两个区域为爱荷华州（美国中部）和巴黎（法国中部）。

来源：ZDNet 2018年4月1日

关键字： Azure 微软

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至顶网软件频道消息：微软日前面向普通用户推出Azure可用性区域（Azure Availability Zones），首发两个区域为爱荷华州（美国中部）和巴黎（法国中部）。

微软开始推出Azure可用性区域 提供数据中心故障保护

可用性区域旨在帮助保护客户免受数据中心层次上故障的影响。可用性区域位于Azure区域内，提供独立的电源、网络和散热机制。启用该设置的区域里至少设有三个独立的区域位置。

可用性区域是微软为Azure提供的三个复原级别的一个。可用性集（Availability Sets）旨在防止数据中心内部发生故障，包括在硬件和软件更新期内出现的故障。可用性区域旨在防止整个数据中心发生故障。区域对（Region Pairs）旨在保护数据驻留范围内的数据。

微软计划逐步将Azure可用性区域提供给更多的地区。目前可用性区域在美东2（弗吉尼亚）、西欧（荷兰）和东南亚（新加坡）推出了预览版。

据微软文档网站的介绍，支持可用性区域的服务（https://docs.microsoft.com/en- us/azure/availability-zones/az-overview）包括Linux虚拟机、Windows虚拟机、虚拟机规模集、托管盘、负载平衡器、公共IP地址、区域冗余存储和SQL数据库。虚拟机在同一地区的两个可用区中运行时，微软将提供99.99％的服务级别协议。

微软官员今天表示，微软合作伙伴Adobe已经在使用可用性区域了。

微软目前在全球140国家里提供50个Azure区域的服务。

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