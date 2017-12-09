游戏改变世界|GMGC北京2018第七届全球游戏大会今日盛大开幕！ 

由GMGC主办的第七届全球游戏大会（简称：GMGC北京2018）4月2日于北京国家会议中心盛大开幕！

至顶网软件频道消息： 由GMGC主办的第七届全球游戏大会（简称：GMGC北京2018）4月2日于北京国家会议中心盛大开幕！本届大会以“游戏改变世界”为主题，涵盖区块链+游戏，线上C端，信息流广告，游戏联运，ASO运营与技术，GMGA颁奖盛典，独立游戏，游戏出海闭门商务对接，IP对接，掘金中东，中外开发者交流等丰富内容。GMGC北京2018大会作为亚太地区最具影响力的开年首场游戏大会，是游戏及泛娱乐从业者绝对不容错过的行业盛会！

图片1：第七届全球游戏大会开幕式现场

本届大会为期两天，以“游戏改变世界”为主题，作为亚太地区最具影响力的开年首场游戏及数字娱乐行业大会，吸引了国内外500+企业、10000+参会者相聚北京，共同交流与探索2018年游戏及泛娱乐行业的发展之道。

图片2：大会议程总览

本届大会邀请了国内外众多企业领袖与行业大咖进行主旨演讲和巅峰对话，在接下来的2天时间里，全球游戏领袖峰会，IPA独立游戏开发者大赛，IP对接会、国际游戏发行商闭门对接会和品牌企业专场等经典板块内容将接踵亮相；更有世界区块链峰会、GMGA颁奖典礼、新华网共筑责任·护航网游——中国游戏盛典等创新版块纷至沓来，版块多元、内容多样的第七届全球游戏大会相信一定会给参会人士与行业嘉宾带来更多价值干货内容和商务合作契机！

图片3：GMGC CEO 宋炜致开幕词

4月2日上午第七届全球游戏大会（简称：GMGC北京2018）正式拉开大幕。GMGC创始人宋炜先生代表大会主办方致开幕词，首先宋总对各位与会来宾、赞助商、参展企业、媒体朋友以及各支持单位的出席本次大会和对GMGC一如既往的支持表示热烈的欢迎和衷心的感谢！宋总表示：到2018年，GMGC已经伴随游戏行业成长了6个年头，有幸见证到游戏这几年的飞速发展与变革。2017年中国游戏行业整体营业收入约达2189.6亿元，与2016年相比增长23.1%，继续位居世界第一。本次大会以“游戏改变世界”为主题，正是立足更高的维度观察游戏带给世界更多方面的改变。根据某智库最新发布的报告显示，2018年游戏软硬件产业收入将达1650亿至1700亿美元，并在2022年前达到2300亿至2350亿美元的规模，游戏在创造乐趣的同时，更成为了至关重要的经济产业。无论是如今有望进入奥运会的电竞项目，还是获得“第九艺术”的称赞，甚至于万亿级的全球市场规模，都只述说着一件事：在我们经意与不经意之间，游戏正悄然而有力地改变着世界。

图片4：GMGC与黑色时空达成“国家杯”电竞大赛战略合作，现场签约

4月2日上午举办的开幕式中，GMGC与黑色时空达成“国家杯”电竞大赛战略合作并成功举行战略合作签约仪式。双方结合战略合作伙伴关系,充分发挥双方的优势，共同助力和打造国际知名中国自主品牌。将共同推动国家杯电子竞技大赛赛事招商、智能+体育垂直领域会展活动深度合作、国家杯电子竞技大赛基地招商、电竞玩家内容等项目。签约仪式后，第七届全球游戏大会正式进入各项议程。