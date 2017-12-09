IBM宣布推出面向云原生应用的Microclimate开发平台

IBM推出了一个名为Microclimate的新应用开发环境，支持多种云平台，以覆盖到更多的软件编程人员。IBM认为，Microclimate拥有开发人员为简化和加速应用创建和部署所需的一切。

IBM推出了一个名为Microclimate的新应用开发环境，支持多种云平台，以覆盖到更多的软件编程人员。IBM认为，Microclimate拥有开发人员为简化和加速应用创建和部署所需的一切。 Microclimate是一个“端到端的框架”，可用于开发过程的每个阶段，从编写第一行代码，到在应用投产后监控应用的性能。

Microclimate背后的主要理念是，开发人员可以在这个框架内构建应用程序，然后在任何云或IT基础设施上运行这些应用。Microclimate采用Docker容器，容器隔离应用以便应用可以轻松切换到不同的环境，包括公有云、私有云、甚至是个人笔记本电脑。

IBM混合云开发者经验副总裁Andy Hoyt在一篇博客文章表示，Microclimate的一个主要特点是支持基于微服务架构的应用开发。它让作为基于容器的应用组件的微服务能够相互协作，不管这些微服务是在哪里创建的。Microclimate还与IBM Cloud Private进行了集成，后者是IBM基于容器的平台，用于开发本地软件或私有云中的软件。

Microclimate的另一个主要特点是支持多种框架、运行时间、集成开发环境、工具链和管道。这意味着开发人员可以使用他们熟悉的工具和服务在这个平台上构建应用。

Hoyt表示：“我们创建Microclimate的目标是简化开发过程，因此你可以把更多的时间用于编写代码，而不用那么多时间在尝试拼凑创建出色应用所需的所有服务。”

Microclimate的其他功能包括集成的诊断服务，以帮助解决开发过程中可能出现的任何问题，还有集成的DevOps管道，帮助开发人员更快地完成他们的创建。

免费社区版Microclimate已经可以下载。