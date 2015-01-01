在华商用四周年，微软Azure成为公有云的成功范例 

在华四年，微软Azure在华企业用户突破11万，业绩实现连续四年三位数增长。随着4月Azure在华规模扩容三倍，同时新增两个Azure区域、两个数据中心，以及Azure Stack的上市，Azure在中国将开启新篇章。

至顶网软件频道消息： 从2014年3月正式在中国市场商用算起，微软Azure在中国已经走过了四个年头。四年来通过与世纪互联合作，Azure保持每年3位数的增长，现在拥有超过11万家中国客户，成为中国云计算市场一个重要力量。微软Azure在收获了中国用户认可的同时，也成为跨国企业进入中国云计算市场的一个成功范例。随着今年4月Azure在中国市场的3倍扩容，以及Azure Stack在中国市场的上市，Azure在中国市场的发展还将迎来新的高潮。

“在中国企业的数字化转型过程中，微软独特的云物大智战略将帮助中国用户把握转型机遇，加速转型步伐。”微软大中华区副总裁兼市场营销及运营总经理康容在日前微软举办的“立足中国，放眼全球，微软智能云数字新丝路”媒体沟通会上表示。

微软所说的“云物大智”战略是指以微软Azure为中心的物联网和大数据解决方案；以人工智能全民普及为核心理念的全面AI解决方案；以安全可靠为技术基准的从硬件到软件、到平台级服务，这其中的“云”是微软整个战略的基础。

一份靓丽的成绩单

在大会上，康容先分享了Azure在华商用四周年来取得的发展成绩，这份成绩称得上靓丽。比如，这是中外企业“一对一”合作模式的成功典范；以95%的客户满意度领先全球平均水平；累计获得10张“可信云”认证。

用一组数据更能说明问题，根据康容提供的资料，4年来Azure为中国11万客户的数字化转型提供了支持；有1400家合作伙伴与微软一起共同打造中国云生态；在微软的研发云上有超过10万活跃的开发者利用Azure进行DevOps开发运维；有超过1000家企业使用微软Azure云上的人工智能核心服务。大中华区稳居认知服务用户全球第一。

“Azure是第一个落地中国的国际品质公有云，数据中心覆盖全球第一，全球唯一的混合云平台，全球唯一的拥有中立数据平台的公有云服务；全球第一个拥有知识产品保护计划的公有云平台。”康容用一连串的“第一”点出了Azure的成绩。

微软大中华区副总裁兼市场营销及运营总经理康容

康容表示， 这一成绩的背后在于微软Azure一直致力于做是真正面向中国用户的中国云，为此这四年来微软在Azure一直坚持本地化服务和本地化的价格，助力中国用户的数字化转型之路。

在2017年的微软技术大会上微软CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）曾亲口宣布了微软Azure在中国一些计划。在媒体沟通会上，康容证实今年四月萨提亚所提出的那些计划都将落实。具体包括：由世纪互联运营的Microsoft Azure已经完成云计算规模3倍扩容，并在中国同时增加两个Azure区域、两个数据中心，届时全球云覆盖区域将达到52个，超过全球所有其他公有云提供商；微软Azure Stack混合云解决方案将于4月在中国正式商用，戴尔科技和联想将率先供货。

三大维度打造Azure云

在会上，微软还分享了微软Azure服务中国用户的一些具体举措，这也是Azure今天在中国市场取得今日成绩、倍受用户关注的重要原因。

”4年来，微软从三个维度打造了满足中国客户的Azure。“ 微软亚太研发集团、微软中国云计算与企业事业部总经理麦超俊在演讲时表示，这三个维度分别指：扩大规模，以满足中国市场不断增长的云需求；专业支持，始终专注用户需求，为用户和合作伙伴提供专业、全面的技术支持；强化功能，以全球领先、本土运营的云服务予力用户业务创新。

微软亚太研发集团、微软中国云计算与企业事业部总经理麦超俊

在扩大规模方面，前面所说Azure今年4月在中国将扩容三倍就是一个例证。据介绍，新增数据中心将于4月开启公测，6月正式投入商用。扩容后的Azure将更好满足中国用户的需求，并提供更丰富的功能服务和运维保障，同时，也将为全球Azure用户在中国部署和运营云业务提供更顺畅的迁移服务。

而在专注用户需求方面、强化产品功能方面，Azure其实一直在做。麦超俊说，微软始终致力于引领安全、稳定、开放、智能的云端创新，为中国市场提供全球水准的云平台和服务。比如，为绕中国用户需求最高的大数据和物联网、人工智能、深度学习三大领域，以及外国企业在中国最关注的安全问题，Azure推出了SQL Premium RS公众预览、Azure分析服务、Service Fabric for Linux预览、认知服务-Platform等创新功能，以及Azure Relay Hybrid Connections、Web Application Firewall等网络和安全服务。此外，Azure还在中国推出了最新一代内存优化的E系列虚拟机、拥有更高内存和更多计算能力以应对最苛刻环境的M系列虚拟机，以及采用GPU的N系列虚拟机。

另外，目前，在中国运行的Azure上，有超过60%的虚拟机运行开源应用，微软在开源技术上投入了超过6000名工程师，发布了超过3000个开源项目，并有9700个开源组件被使用。Azure在应用程序、开发运维、平台框架、数据库及中间件、容器和编排服务，以及基础设施等各个层次上全面支持开源。除了在Azure容器平台、Windows容器、K8S、Docker的深度集成，以及在开源Service Fabric、提供深度DevOps与开源服务集成的VSTS与完整开源的IDE VSCode，微软近期更积极与合作伙伴在Azure 市场上架设了Redhat镜像、集成Hadoop的大数据分析平台工具、以及Jenkins、 Gitlab、Blockchain、Moodle等多种开源应用，合作伙伴也搭起强而有力的技术支持服务网络。

助推企业“走出去，请进来”

众所周知，在中国由世纪互联运营的Microsoft Azure与全球Microsoft Azure采用相同的平台和技术架构，在中国云市场，这也是Azure区别其他服务商的一大特点，也成为Azure云的一个新的增长点。

据悉，今年2月微软推出了全球版Azure Web-Direct直购通道，借助Azure的统一平台实现了“一次开发，全球部署”，从而让国内企业在中国版Azure上开发的环境、应用都能快速部署到微软在全球其它市场运营的Azure平台上，实现海外业务平台的快速部署；同时，海外企业也可以将其在全球部署的系统、应用，快速迁移到由世纪互联运营的中国版Azure上，以更少的IT投入、更短的准备周期、更灵活的云端部署，安全、合规地布局中国市场。

春秋航空就受益于此项技术。作为一家廉价航空公司，春秋航空在把业务推广到海外的时候，就遇到了应用如何落地海外的问题，微软Azure很好地满足了这一需求。而如果没有Azure，春秋航空的应用落户海外的速度和成本都将增加不少。正如信息技术部总经理张振远在接受记者采访时所言：“借助Azure的全球部署，我们将日本市场的业务平台迁移到了微软云上。Azure云服务帮助我们轻松应对网站高并发访问压力，有力支持了机票秒杀等当地市场的促销活动，同时降低了30%以上的营运成本，更提升了用户访问网站的网页打开速度。”

实际上，像春秋航空公司这样的用户还有很多。根据康容提供的数据，从2月推出Azure全球直购后的一个月内，就有1000多家企业客户试用。看得出，这是一项颇受用户欢迎的服务。 在会上，康容曾用一组关键词来总结说Azure，这就是全球云+中国云+智能云+混合云+可信云。”在记者看来，这几个关键词也是Azure在市场的独特优势，并将成为未来Azure与其他云服务商竞争的最大本钱。