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微软收购Forerunner Software 增强报告渲染技术

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微软已经从Forerunner软件公司购买了报告渲染技术来加强其报告服务的功能。微软在SQL服务器报告服务小组博客（SQL Server Reporting Services Team Blog）4月2日发布的一篇博客文章中披露了这起收购，但并未透露收购的金额。

来源：ZDNet 2018年4月4日

关键字： 渲染技术 Forerunner 收购 微软

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微软已经从Forerunner软件公司购买了报告渲染技术来加强其报告服务的功能。微软在SQL服务器报告服务小组博客（SQL Server Reporting Services Team Blog）4月2日发布的一篇博客文章中披露了这起收购，但并未透露收购的金额。

微软收购Forerunner Software 增强报告渲染技术

微软认为此举是Power BI商业智能和云用户的福音

这篇文章透露，微软正在努力将SQL Server报告服务（SQL Server Reporting Services ，SSRS）作为其Dynamics 365“Spring”18“更新的一部分引入Power BI，而且该公司正在努力改进客户端的渲染功能。微软的官员们表示，Forerunner的渲染技术也将帮助微软让其SSRS报告在手机上变得更好看。

微软表示：“有了这项技术，我们希望能够提供基于客户端/基于JavaScript的报告查看器（Report Viewer），您可以将它集成到任何现代应用程序之中。”

微软的高管指出，所有这些目标都是“大任务”，而且目前还没有可以透露的交付时间表。

Forerunner在其网站上表示：“Forerunner Mobilizer和Report Viewer已被微软收购，不再可供购买。我们将继续支持现有客户，直到2020年10月20日。”

该网站称，位于德克萨斯州的Forerunner一直是微软的合作伙伴和嵌入式商业智能解决方案的提供商，他们的产品被微软用于企业和ISV的数据集成和数据展示。

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