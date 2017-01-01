微软未来四年将投资50亿美元于物联网

Gartner预测到2020年互联网连接对象的数量将超过200亿，而微软从中看到了巨大的机会。

至顶网软件频道消息： Gartner预测到2020年互联网连接对象的数量将超过200亿，而微软从中看到了巨大的机会。

近日，微软宣布计划在未来四年投资50亿美元专注于物联网，这代表着在物联网领域的一次重大扩张。微软Azure云业务负责人Jason Zander表示，微软目前在物联网项目上的总支出达到了15亿美元。

另外，微软计划将力量集中于几个主要领域。在宣布该计划的博客文章中，列出了第一个优先事项是提高连接设备的安全性，近年来这些设备已被证明极易受到攻击。

鉴于微软的物联网战略很大程度上是集中于Azure的，因此微软可能会开发基于云的新工具来保护互联网硬件。微软已经在Azure平台上提供了一系列针对连接设备服务的安全功能。例如，Azure IoT Hub管理服务可让管理员密切监控往来于端点的数据流。

微软这个50亿美元计划的另一个重点将是打造新的开发工具，帮助企业开发利用连接设备的应用。此外微软表示计划通过"投资来发展我们的合作伙伴生态系统"。

后一项举措可能部分侧重于扩大Cortana的采用。Cortana虚拟助理落后于亚马逊的Alexa和谷歌的Assistant，微软希望通过鼓励更多硬件合作伙伴将其嵌入到他们的产品来解决这个问题。亚马逊正在推行类似的战略，最近发布了一款开发套件，旨在让制造商更容易地将Alexa添加到可穿戴设备中。

就在微软承诺加强物联网投资的前不久，微软刚刚进行了一次重要的内部重组，硬件重新成为微软的核心。作为这次改组的一部分，微软首席执行官Satya Nadella组建了一个新的体验和设备部门，并任命微软资深员工Panos Panay担任首席产品官，负责硬件开发工作。