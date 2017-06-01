微软、亚马逊和IBM，谁才是第一季度云业务收入的第一名？

2017年第四季度，IBM公布的云业务收入高于微软和亚马逊，这一消息震惊了科技界。那么在2018年第一季度，谁又将拔得头筹呢？

至顶网软件频道消息：2017年第四季度，IBM公布的云业务收入高于微软和亚马逊，这一消息震惊了科技界。那么在2018年第一季度，谁又将拔得头筹呢？

云战争——微软、亚马逊和IBM这三家最大的企业云供应商在过去十二个月的收入都接近了200亿美元，有时候很难让人记得我们还只是处在云计算发展的早期阶段，只开启了小规模的“云战争”。

微软的一位顶级高管在前些日子是这样对我说的：如果你把企业云市场看成是一条钟形曲线，那么早期的使用者将构成了曲线左边扁平的部分，等到大量的企业跟进之后，曲线就到了中间快速增长的部分，我们现在才刚刚开始进入这个中间部分！

尽管许多因素正在推动这一巨大增长，但上面提到的这三大企业云供应商在人工智能、区块链、分析、边缘计算、混合计算、开发人员工具以及集成服务和机器学习等方面的前瞻性和大胆举措正在对企业客户对云计算的接受和渴望程度产生不成比例的巨大影响。

那么，让我们在四月初来看看微软、亚马逊和IBM各自的情况吧，这三家公司都将于本月晚些时候公布并讨论第一季度业绩：IBM公布的日期是4月17日，微软和亚马逊公布的日期是4月26日。

正如我之前指出的那样，我绝不会假装是金融分析师或能够对即将到来的结果提出严格的分析预测。相反，我将重点介绍这三家公司在云战争进入钟形曲线“快速增长的中间部分”时，试图如何给自己定位。

微软。微软在2017年日历年的商业云收入为186亿美元，毫无疑问该公司是2017年全球最大的企业云提供商，这个成绩领先于亚马逊同期的175亿美元收入和IBM的170亿美元收入。尽管亚马逊和IBM在去年都在云计算业务上都取得了令人印象深刻的成绩，并且种种迹象都表明这种强劲的势头还会延续到2018年，但微软在云业务的这么多部门中都进展得如此之好，以至于很难想象会有任何人能够在第一季度或者2018年全年超越它。

下面是我为什么这样认为的一些原因：

Azure：2017年四季度收入增长率分别为93％、97％、90％和98％。

Dynamics 365：季度收入增长率分别为81％、74％、69％、67％；

Commercial Cloud（商业云）年化运行率：第一季度，52％；第二季度，56％以及第三季度，56％；

Commercial Cloud（商业云）实际增长率：第四季度为56％（微软在第四季度开始提供这个数据）；

巨型全球企业已经开始将关键任务SAP工作负载迁移到Azure中；

首席执行官Satya Nadella的“混合优先”的理念包含了企业客户的“整个数字资产”，这是其他企业技术供应商无法比拟的；

微软已经为其销售团队增加了数千名深度技术专家，以加速并在适当的时候为客户扩展Azure部署；而且

微软已经部署了一种新的云端友好型上市策略，甚至允许客户成为合作伙伴，销售他们开发的以Azure为中心的IP。

亚马逊。公有云IaaS领域内无可争议的霸主继续在收入、客户和PaaS专业知识方面取得令人瞩目的成绩——事实上，该公司最近披露有超过100万家客户正在使用其云解决方案。几个月前，亚马逊网络服务（AWS）的首席执行官Andy Jassy竟然告诉CNBC，他认为亚马逊不仅可以成为世界上最大的云提供商，而且实际上也会是这个星球上最大的企业科技公司： “我认为，如果我们能够提供正确的客户体验类型，并且随着时间的推移继续建立客户的想要的东西，那么随着市场越来越多地转向云计算，我认为我们有机会成为世界上最大的企业公司。”

那么，如果大处着眼是云计算成功的关键所在，那么Jassy和亚马逊在伟大的愿望方面状态可以说是无比良好！然而，执行方面可能更具挑战性，因为尽管亚马逊一直在IaaS领域表现良好，并且已经深入到安全性、人工智能和机器学习以及许多其他高潜力服务中，但是它在云计算领域仍然只能算是有了“一招鲜”，而该公司的老对手微软和IBM则广泛而深入地在三个层面打开了局面，即：IaaS、PaaS和SaaS。

随着软件和数据成为各行业企业的业务优势和竞争差异化的主要力量，在最长时间范围内拥有最多企业软件能力的云供应商可能会成为最大的赢家——我曾经在之前的文章《对不起，亚马逊，但是微软才是世界头号云供应商——看看为什么吧》（《Sorry, Amazon, But Microsoft Is The World's #1 Cloud Vendor—Here's Why》）中详细讨论过这个问题。

IBM。在发展过程中，出现了一个让一些人感到惊讶而且让另一些人感到震惊的现象，IBM在去年年中成了三大企业云供应商之一。在一些人认为仅仅是针对新面孔的云原生企业的板块中，IBM通过一系列大刀阔斧的收购和持续不断地有机发展，在全球最大的一些跨国企业中进一步提升了自身的实力，建立了170亿美元规模的云业务。

这会让你感到惊讶吗？如果是这样的话，那么这个可能会让你更加震惊：在你思考哪一家云计算公司的业绩会在第一季度拔得头筹的时候，请记住，在2017年的第四季度，拥有最多企业云收入的供应商不是微软，不是亚马逊，不是Salesforce，也不是谷歌——而是IBM，截至12月31日，该公司三个月的云计算业务收入为55亿美元。

我可以99%地肯定，这是所有商业云供应商单个季度收入中的最高纪录——这一纪录是由IBM创造的。

虽然IBM的价值100亿美元的“即服务（as-a-service）”云业务——IaaS、SaaS和PaaS在2017年的收入比除了微软和亚马逊之外的任何云供应商都多，但这还只是IBM云故事的一部分。凭借其过去数十年间在全球最大的企业中取得的成就和获得的信任，IBM还有一个价值70亿美元的云业务单元，我将其称之为“云转换”业务，IBM利用自己的云和其他的技术及服务帮助这些客户将原有的系统和软件转换成为云和云兼容的环境。

没有其他任何一家云供应商有类似的东西，并且考虑到我们即将达到云市场钟形曲线“快速增长的中间部分”，IBM一定将会有很多机会，利用其在世界顶级云供应商中的良好地位继续让人们感到吃惊——甚至是震惊。

来源：Forbes

作者：Bob Evans

Bob Evans因技术行业媒体的工作获奖之后，在2011年担任了SAP公司的战略沟通副总裁（VP of Strategic Communications），从2012年至2016年担任了Oracle公司的首席沟通官（Chief Communications）。他现在经营自己的公司——Evans Strategic Communications LLC。