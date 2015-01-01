 Gartner：2018年全球公有云收入将增长21.4％

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来源：Gartner 2018年4月13日
关键字： 公有云
至顶网软件频道消息： 据Gartner称，2018年全球公共云服务市场规模预计将增长21.4％，达到1864亿美元，高于2017年的1535亿美元。
增长最快的部分是云系统基础设施服务（基础设施即服务，IaaS），预计2018年将增长35.9％，达到408亿美元（见表1）。
Gartner预计，到2021年排名前10的供应商将占到IaaS市场近70％的份额，而2016年将达到50％。
Gartner研究总监Sid Nag表示：“超大规模IaaS提供商日益占据主导地位，给最终用户和其他市场参与者带来了巨大的机遇和挑战。”
“虽然IaaS提高了效率和成本效益，但企业需要对IaaS提供商可能获得对客户和市场的无限制影响力持谨慎态度。为了应对采用多云环境的趋势，企业越来越需要一种更简单的方法来跨不同提供商IaaS产品迁移工作负载、应用和数据，同时不会带有任何损失。”
表1：全球公有云服务收入预测（单位：十亿美元）
BPaaS=业务流程即服务；IaaS=基础设施即服务；PaaS=平台即服务; SaaS=软件即服务
注意：由于四舍五入，总数可能不会累加起来
来源：Gartner（2018年4月）
软件即服务（SaaS）仍然是云市场中最大的一部分，预计收入将增长22.2％，到2018年达到736亿美元。Gartner预计到2021年SaaS将占到应用软件总支出的45％。
Nag表示：“在很多领域，SaaS已成为首选的交付模式。现在，SaaS用户越来越需要更多旨在提供特定业务成果的专有产品。”
在平台即服务（PaaS）方面，增长最快的是数据库平台即服务（dbPaaS），预计到2021年这部分收入将达到近100亿美元。超大型云提供商正在增加提供dbPaaS服务范围。
“虽然这些大型厂商有不同的优势，并且客户对于能够满足当前和未来的需求普遍感到满意，但对于那些希望避免厂商锁定的企业组织来说，其他dbPaaS产品可能是不错的选择，”Nag说。
虽然公共云收入增长超出了最初预测，但Gartner预计增长率将从2018年开始稳定下来，这反映了公有云服务将在更广泛的IT支出组合中获得日益主流的地位和成熟度。
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