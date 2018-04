微软重组举措揭示了跨平台体验计划

消息人士称,微软正在将公司副总裁Joe Belfiore领导下的更多产品部门作为其跨平台体验战略的一部分。

至顶网软件频道消息: 自从微软最近宣布进行重组以来,已经过去了两周的时间,在这次重组中,Windows客户端工程团队被拆分成了两个部分。而重组引发的动荡正在逐步稳定下来。

本周,微软公司副总裁Joe Belfiore有了一些新的职责,让这家公司试图保持移动领域相关性的战略显得更加清晰。

Belfiore是执行副总裁Rajesh Jha的新下属之一。Jha负责运营新创建的体验和设备(Experiences & Devices)工程部门。而在最近的重组中,Belfiore被任命领导Windows客户体验团队。Windows Shell和Edge浏览器都被认为是"Windows体验"("Windows Experience")的一部分。

但是据悉,在4月16日,有一些其他的非专属Windows的团队也被划归到Belfiore名下。Belfiore现在还负责Education、OneNote 和Wunderlist/To-Do。在过去几年里,Education、OneNote和Wunderlist作为一个集团,归公司副总裁Eran Megiddo的领导。

备注:自从他休假回来以后,Belfiore已经是Windows + Devices教育的领导人,还负责Office,但我相信他并没有直接管理EDU团队。

去年,在其开发者大会上,微软的官员们详细介绍了他们的计划,试图通过Pick Up Where You Left Off之类的功能让iOS和安卓用户的计算体验变得更好,从而让Windows成为新移动场景中有机的一部分。为iOS和安卓系统发布Edge浏览器应用程序也是该计划的一部分。

随着Belfiore职责范围的扩大,看起来微软计划继续走这条路线,试图使用OneNote和To-Do等跨平台应用程序与Windows PC无缝连接,并使"现代"生产力方案变得更好。To-Do 和OneNote已经工作在各种平台上了。

另外,记者还听说,作为最新重组的第二阶段调整的一部分,微软已经将Skype消费者团队移至Outlook下。 Gaurav Sareen是目前负责Outlook、Yammer和Office 365团队的公司副总裁。相信他的工作职责里将会增加Skype消费者这部分。

去年微软对Skype消费者的改造并未得到客户的好评。

最近,微软将公司副总裁Javier Soltero的职位从Office产品部门的公司副总裁调整为了Cortana的公司副总裁。Javier Soltero是在微软于2014年收购Acompli时进入这家公司的。(到目前为止,Cortana仍然在微软的人工智能研究部门名下,Bing也是如此。)

据了解,Jha经过重组的团队不仅包括Office产品负责人和Belfiore,还有其他前Windows和设备领导人,包括Panos Panay、Kudo Tsunoda和Brad Anderson。Jha在体验和设备(Experiences & Devices)部门使命的一大部分是拓展Microsoft 365的市场,这是微软的Windows 10、Office 365和企业移动+安全套件(Enterprise Mobility + Security)产品包,该产品包作为订阅服务销售。