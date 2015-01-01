微软重组举措揭示了跨平台体验计划

消息人士称，微软正在将公司副总裁Joe Belfiore领导下的更多产品部门作为其跨平台体验战略的一部分。

至顶网软件频道消息： 自从微软最近宣布进行重组以来，已经过去了两周的时间，在这次重组中，Windows客户端工程团队被拆分成了两个部分。而重组引发的动荡正在逐步稳定下来。

本周，微软公司副总裁Joe Belfiore有了一些新的职责，让这家公司试图保持移动领域相关性的战略显得更加清晰。

Belfiore是执行副总裁Rajesh Jha的新下属之一。Jha负责运营新创建的体验和设备（Experiences & Devices）工程部门。而在最近的重组中，Belfiore被任命领导Windows客户体验团队。Windows Shell和Edge浏览器都被认为是"Windows体验"（"Windows Experience"）的一部分。

但是据悉，在4月16日，有一些其他的非专属Windows的团队也被划归到Belfiore名下。Belfiore现在还负责Education、OneNote 和Wunderlist/To-Do。在过去几年里，Education、OneNote和Wunderlist作为一个集团，归公司副总裁Eran Megiddo的领导。

备注：自从他休假回来以后，Belfiore已经是Windows + Devices教育的领导人，还负责Office，但我相信他并没有直接管理EDU团队。

去年，在其开发者大会上，微软的官员们详细介绍了他们的计划，试图通过Pick Up Where You Left Off之类的功能让iOS和安卓用户的计算体验变得更好，从而让Windows成为新移动场景中有机的一部分。为iOS和安卓系统发布Edge浏览器应用程序也是该计划的一部分。

随着Belfiore职责范围的扩大，看起来微软计划继续走这条路线，试图使用OneNote和To-Do等跨平台应用程序与Windows PC无缝连接，并使"现代"生产力方案变得更好。To-Do 和OneNote已经工作在各种平台上了。

另外，记者还听说，作为最新重组的第二阶段调整的一部分，微软已经将Skype消费者团队移至Outlook下。 Gaurav Sareen是目前负责Outlook、Yammer和Office 365团队的公司副总裁。相信他的工作职责里将会增加Skype消费者这部分。

去年微软对Skype消费者的改造并未得到客户的好评。

最近，微软将公司副总裁Javier Soltero的职位从Office产品部门的公司副总裁调整为了Cortana的公司副总裁。Javier Soltero是在微软于2014年收购Acompli时进入这家公司的。（到目前为止，Cortana仍然在微软的人工智能研究部门名下，Bing也是如此。）

据了解，Jha经过重组的团队不仅包括Office产品负责人和Belfiore，还有其他前Windows和设备领导人，包括Panos Panay、Kudo Tsunoda和Brad Anderson。Jha在体验和设备（Experiences & Devices）部门使命的一大部分是拓展Microsoft 365的市场，这是微软的Windows 10、Office 365和企业移动+安全套件（Enterprise Mobility + Security）产品包，该产品包作为订阅服务销售。